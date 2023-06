Ook homoseksuele boer Robbe gaat vanuit Zweden op zoek naar een lief in nieuwe reeks Boer zkt Vrouw 

Goed nieuws voor alle single gay mannen: vanavond, maandag 26 juni, stelde Dina Tersago in een extra oproepaflevering van Boer zkt Vrouw, de homoseksuele boer Robbe (29) voor aan kijkend Vlaanderen. Ook hij gaat in een nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek naar de liefde, net als melkveeboerin Sanne en boeren Michiel, Bert, Martijn, Manuel en Niels, die de voorbije 2 weken al werden voorgesteld door Dina. Single mannen hebben best wel geen vliegangst… want de 29-jarige melkveeboer Robbe woont in Zweden.

Robbe emigreerde reeds 11 jaar geleden met zijn ouders naar het land van de 1000 meren. Hij leerde er snel de taal, studeerde er enkele jaren milieutechnieken en begon daarna te werken op een melkveeboerderij. Robbe droomde echter al enkele jaren van zijn eigen melkveebedrijf en in mei 2022 viel zijn oog op een boerderij in Stångviken, vlak bij de grens met Noorwegen. Ondertussen zijn we één jaar verder en blijken Robbe en de boerderij inderdaad een match made in heaven. Nu die andere match nog.

Waar Robbe in België naar eigen zeggen “nogal ne stille” was, bloeide hij in Zweden helemaal open. Hij vindt het heerlijk om zo zelfstandig te kunnen leven en kan zich ook vinden in de levenswijze van de Zweden. Op stap gaan hoeft niet voor hem, hij geniet ervan om gezellig thuis te zijn. Maar Robbe is graag actief bezig, dus in de zetel zal je hem zelden of nooit terugvinden. Hij is specifiek op zoek naar een Vlaamse partner omdat hij ondervonden heeft dat Belgische mannen, veel meer dan de Zweden, van aanpakken weten. Hij zoekt iemand met een passie en dat hoeft niet noodzakelijk één voor landbouw te zijn. Iemand die echt een visie heeft en vooruit wil in het leven. Een actieve man die houdt van de natuur en samen met Robbe een leven wil opbouwen in Zweden.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Robbe:

