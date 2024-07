Ook Glenn (32) gaat in een volgend seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek naar de ware

Hold your horses! En in dit geval ook mestkalveren. Want naast de boeren die eerder al werden voorgesteld, komt matchmaker Dina Tersago met een nieuwe boer op de proppen. De 32-jarige vleeskalverhouder, paardenfokker en tuinaannemer Glenn uit Weelde (Antwerpen) gaat in een nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek naar de liefde. Een liefdesbrief, postpakket of een liefdesverklaring per mail versturen met Glenn als bestemmeling - of inschrijven op vtm.be, kan vanaf… nu!

Glenn heeft zijn eigen landbouwbedrijf in de Antwerpse Kempen, met maar liefst 3.000 mestkalveren. Bovendien is hij ook eigenaar van vijftien paarden, die hij fokt en traint tot springpaarden. Hij was ook lang zelf ruiter, maar hing de springteugels aan de haak omdat het niet langer te combineren viel met zijn lange werkdagen. In de winter vind je Glenn terug in de stal, de zomerdagen brengt hij door in andermans tuin, want deze bezige bij is ook tuinaannemer. En vraag ons niet wanneer, maar Glenn bouwde ook nog eens eigenhandig zijn eigen droomvilla. De boerderij is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste in zijn leven. Hij vindt het vooral heel leuk om zelfstandig te zijn en te kunnen kiezen hoe hij zijn tijd verdeelt. Naast hard werken, geniet Glenn ook graag. Hij gaat graag op stap, sport veel, houdt van uit eten gaan... The spirit: ‘het leven bestaat uit méér dan werken alleen’. Dat levensmotto kwam er niet zomaar: Glenn verloor jammer genoeg z’n beide ouders. Hij beseft daardoor maar al te goed dat je nù moet leven, en niet later. Wat hij zoekt in een vrouw? Hij wil iemand actief, ambitieus, die iets wil maken van haar leven en graag geniet. Een partner waarmee hij een warm nest kan bouwen. Iemand waarop hij kan rekenen, maar ook iemand die hem voldoende vrijheid geeft, zodat ze allebei hun eigen leven kunnen leiden. Kortom: op werkvlak heeft deze boer zijn zaken op orde, nu is het tijd om rust te vinden op privévlak en een thuis te creëren.

Bekijk hier de oproep van Glenn:

