Ook Garry en Cyriel kiezen hun favoriete dames in ‘Boer zkt Vrouw’

Uit de vele geïnteresseerde dames ziet geitenboer Garry op zondag 27 maart de 8 dames terug die hij beter wil leren kennen. De vrouwen willen een goede indruk maken en overladen Garry met kadootjes. Er is er maar eentje die niets heeft meegenomen: Barbara: “Ik zal een strikje rond mezelf hangen”, lacht ze.

Na een rondje schapendrijven, krijgt Garry de kans om de dames beter te leren kennen. Eén van zijn favorieten is Els. Hij krijgt het helemaal koud en warm van haar: “Het is bij mij meer dan een klik, zij maakt fameus iets los in mij”, klinkt het alvast veelbelovend.

Bekijk de preview hier:

Barbara is de laatste dame die haar momentje krijgt. Zij viel vorige keer erg in de smaak bij Garry en dat gevoel was geheel wederzijds: “Ik was heel blij hem terug te zien. Het voelt aan alsof ik iemand terug zie die ik al heel lang ken, terwijl dat helemaal niet het geval is.” Na een boeiende dag beslist Garry welke drie vrouwen op de boerderij mogen blijven.

In de Westhoek arriveren de 7 dames van Cyriel. Dina had hen gevraagd om iets persoonlijks mee te brengen, een item dat iets vertelt over henzelf. De voorwerpen zijn heel uiteenlopend gaande van een drumstel tot een manicure-sessie en een les haken: “Oh boy, this ain’t gonna work”, zucht Cyriel terwijl hij met de wol, zijn vingers en het haakje worstelt, maar hij laat het zich allemaal welgevallen. Els is de laatste single die een pijl mag schieten naar het hart van Cyriel. Zij is voor hem geen onbekende, want ze hebben elkaar als eens kort ontmoet op een feest. Maar dan moet ook Cyriel knopen doorhakken. Welke meisjes mogen straks hun valies uitpakken?

In Lommel paste boerin Elien voor de 24u met één van haar drie favorieten. Ze zet Dries, Stijn en Lorenz al meteen aan het werk want het is voor haar belangrijk dat haar toekomstige partner kan meedraaien in haar bedrijf. Stijn heeft weinig instructies nodig, dit werk is voor hem dagelijkse kost: “Tussen de koeien lopen, is als thuis in mijn zetel zitten. Dat is mijn natuurlijke habitat.” Elien wil haar drie mannen kennis laten maken met alle facetten van haar werk en neemt hen mee naar de stal voor een spoedcursus veehouderij. Les nummer 1: hoe insemineer je een koe? Lorenz heeft hier alvast een extra bijlesje anatomie voor nodig…

Vorige keer koos cowboy William de 21-jarige Amber uit om 24u met haar te spenderen op de ranch in Westerlo. Het was een bewuste keuze want tot hiertoe had hij met haar nog het minste voeling. Misschien heeft een nachtje samen in de tipi hier verandering in gebracht? Op sportief vlak zitten ze alvast op dezelfde golflengte.

