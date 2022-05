Ook Elien en Cyriel gaan met twee singles verder in ‘Boer zkt Vrouw’

Zondagavond kozen Elien en Cyriel met welke singles zij het laatste traject van hun zoektocht naar een partner willen verder zetten.

Met pijn in het hart besloot Elien om Stijn te laten gaan en Lorenz beseft dat het een moeilijke keuze was voor haar. Om terug rust te vinden en het hoofd leeg te maken, neemt hij de boerin mee naar de Lommelse Sahara. En hij bekent: “Ik begin toch wel iets te voelen voor jou. Het begint te kriebelen.” Maar hij geeft ook toe niet van plan te zijn om onmiddellijk zijn intrek te nemen in de boerderij. En dat zorgt ervoor dat Elien blijft balanceren tussen haar verstand en haar gevoel. Maar ook Dries is nog kandidaat, en hij is vastberaden om het hart van Elien voor zich te winnen. “Ze is de perfecte madam: knap, goed in de omgang, vlot, sociaal. Zij is gewoon de persoon naar waar ik op zoek ben”, vertelt hij.

Nadat Laura zelf besliste om de boerderij te verlaten, blijven bij Cyriel Els en Zoë over. En tot grote verrassing én opluchting van beide meisjes, krijgen zij eindelijk een duidelijker beeld van de verlegen en introverte West-Vlaming. “Het zijn twee topdames, met gelijkenissen maar toch verschillend. Ze zijn het allebei waard om mee te doen, dus het wordt moeilijk kiezen”, beseft Cyriel.