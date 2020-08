Ook Duiveltje, Duiker, Aap, Otter en Monster treden uit de schaduw, maar wie zijn zij echt?

Terwijl de eerste speculaties de kop opsteken over wie er verstopt zit achter de maskers van Wolf, Libelle en Koningin, treden ook de 5 andere pakken uit The Masked Singer uit de schaduw. Het vurige Duiveltje, de geheimzinnige Duiker, de gekke Aap, de galante Otter en het eerder schattige Monster tonen zichzelf aan de wereld. De bekende gezichten die erin verstopt zitten daarentegen, proberen dat zo lang mogelijk níet te doen. Met deze 5 nieuwe kostuums zijn alle 8 pakken uit The Masked Singer bekend. Ook Duiveltje, Duiker, Aap, Otter en Monster, lichten graag al een tipje van de sluier en stellen zichzelf voor.

Duiveltje:“Het kwaad is geschied: Duiveltje, jullie nationale held, doet mee aan The Masked Singer. Ze zien mij nochtans in de rest van de wereld niet graag komen… En terecht. Op het podium is het duidelijk: ik steek het kot in de fik. En als ik in vuur en vlam sta, valt het niet meer te blussen.”

Duiker:“Ik ben Duiker. Al sinds ik een klein snorkeltje was, ben ik gefascineerd door alles wat schittert. Dus als ik een gouden kans krijg, kan ik die niet laten varen. The Masked Singer is als een nieuwe schatkist en en ik kan niet wachten om verder op ontdekking te gaan.”

Aap:“Yo yo yo, je boy Aap hier! Recht uit tha hood naar The Masked Singer. Ik ben de coolste aap van de jungle. Mijn imago is mijn nummer 1 prioriteit en mijn populariteit kent geen grenzen. Al mijn swag gooi ik in de strijd, ik ga viesj shtijl maken en dan wordt het sowieso de shit!”

Otter:“Gegroet, ik ben Otter. Speciaal voor jullie heb ik mijn beste pak aangetrokken. Dat draag ik alleen op bijzondere gelegenheden. Hier op het podium staan zonder dat iemand me kent, vind ik fenomenaal. Dat was alweer een hele tijd geleden! Ik ben een echte gentleman, dus ik overklas de tegenpartij in stijl.”

Monster:“Ik ben Monster, maar ben eigenlijk heel lief hoor. Dat had je niet verwacht hé? Er zijn veel monsters zoals ik, maar we worden vaak verkeerd begrepen. Ik ben een groot familiemonster, maar op het podium ga ik mij alleen amuseren.”

The Masked Singer wordt gehost door Niels Destadsbader en zelfs voor hem is wie er onder de maskers zit één groot raadsel. Net zoals voor speurders Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker, die in de show samen met Vlaanderen alle geheimen proberen te ontrafelen. Niels Destadsbader: “Tijdens de voorbereidingen kreeg het programma zelfs een codenaam, zodat er zeker niets kon uitlekken. Haast niemand van de productie mocht weten wie er onder de maskers zit. Ook ik niet. Alles staat of valt met het mysterie van het programma. Het idee dat de kijker per ongeluk zijn favoriet bekend gezicht naar huis kan sturen, is echt geestig.” De meest mysterieuze show ooit gaat op vrijdag 18 september van start bij VTM.