Ook deze drie Vlaamse B&B-uitbaters beleven hun droom in het buitenland en gaan op zoek naar de liefde

In de Vlaamse versie van de Nederlandse tv-hit B&B Vol Liefde (werktitel) gaan zes B&B-uitbaters, die als God in Frankrijk leven, op zoek naar het laatste, ontbrekende puzzelstuk om hun buitenlandse droom compleet te maken: de liefde. Na de ambitieuze Arno (30), dierenvriend Stephanie (40) en enthousiasteling Isabel (57) zijn met de bedreven Nicolas (26), levensgenieter Marc (59) en keuvelaar Dirk (61) de zes B&B-uitbaters bekend. Zij zullen een heus liefdesavontuur tegemoet gaan bij VTM. Wie het hart van deze B&B-uitbaters wil veroveren kan zich vanaf nu inschrijven en de zes oproepen bekijken via vtm.be .

In Frankrijk leven deze zes Vlamingen de ultieme droom van velen. Op adembenemende plaatsen baten ze er B&B’s uit en werken ze hard om hun gasten dag in dag uit in de watten te leggen. Zelf vertoeven ze elke dag in vakantiesferen, al missen ze een partner om hun eeuwige vakantiegevoel en de vele ervaringen mee te delen. B&B Vol Liefde (werktitel) volgt de zoektocht van B&B-uitbaters naar de liefde, wat mooie, romantische, maar ook grappige en soms moeilijkere situaties met zich meebrengt.

Dit zijn de overige drie Vlaamse B&B-uitbaters die op zoek gaan naar de liefde:

Nicolas (26) weet van aanpakken en woont op een immens landgoed in de Franse Champagnestreek

“Een vrouw moet open en eerlijk zijn. En het moet ook wel een knappe zijn. Wie weet kom ik via deze weg mijn droomvrouw tegen.”

Nicolas woont op een gigantisch domein in Frankrijk. Het landgoed heeft een kasteel en vijf vakantiehuizen, goed voor 65 gasten. Nicolas wordt klaargestoomd om binnenkort de leiding van de B&B over te nemen. Hij voelt zich in zijn sas in Frankrijk en het land heeft alles wat zijn hart begeert, behalve een partner. En liefst iemand die trouw en eerlijk is. Nicolas is handig en weet van wanten, maar is in het begin wel wat verlegen.

Bekijk hier de oproep van Nicolas:

Levensgenieter Marc (59) baat een B&B met luxe-kamers uit in Zuid-Frankrijk

“Ik voel me klaar om een nieuwe relatie te beginnen. Ik zoek iemand met een positieve ingesteldheid, een vriendelijk uiterlijk en iemand die sociaal is.”

Na een carrière als verpleegkundige en zelfstandig juwelier besloot Marc zijn droom waar te maken en naar Zuid-Frankrijk te verhuizen. Daar baat hij nu een B&B uit met drie luxueuze kamers die de gasten alle comfort bieden om van een zorgeloze vakantie te kunnen genieten. Marc is graag gezien in het kleine dorpje waar hij woont. Al mist hij een vrouw in zijn leven om al zijn ervaringen mee te delen. Liefst iemand met durf en energie die samen met hem van het leven wil genieten.

Bekijk hier de oproep van Marc:

Keuvelaar Dirk (61) beleeft zijn droom in het Franse dorpje Vicq

“Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar zonder woorden begrijpt.”

Dirk is een voormalig verpleger die zijn droom beleeft in het kleine Franse dorpje Vicq, waar hij een B&B uitbaat. Hij is passioneel met eten bezig en deinst er niet voor terug een uitgebreid ontbijt of een viergangenmenu op tafel te toveren. Dirk is gelukkig, maar mist een partner in zijn leven. Een klankbord om ‘de dingen des leven’ mee te delen.

Bekijk hier de oproep van Dirk:

