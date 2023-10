Onverwachte wending doet de hartslag van de kandidaten flink stijgen in The Big Bang

Boem, pats, klaar! Dat het spektakel in The Big Bang eindigt met een knal, is zeker. Maar wie daar verantwoordelijk voor is, ontdekt de kijker op zaterdag 7 oktober om 20u30 bij VTM. Deze keer wagen het dynamische duo Laura Tesoro & Gers Pardoel, het tweetende tweetal Jamie-Lee Six & Nicolas Caeyers, en komische vrienden Christophe Stienlet & Jeroen Verdick zich in Universum Coppens. Ze moeten waterballonnen door een prikkeldraadparcours loodsen, zich ondersteboven in een aquarium hijsen en een bom doen knallen. Maar de broers Coppens zouden de broers Coppens niet zijn, moesten ze niet zorgen voor die ene verrassende twist waar de deelnemers niet op hadden gerekend…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Laura en Gers, het duo dat eerder al samen schitterde in de Code van Coppens en The Voice, stappen vastberaden ‘de wereld van Coppens’ in met maar één doel voor ogen: de overwinning binnenhalen. Ze beweren dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld, maar kennen toch een erg moeizame start... "We zijn te snel, we moeten waarschijnlijk eerst nog iets anders proberen", klinkt het bij Laura. Kunnen ze hun achterstand inhalen? Het duo zorgt alleszins voor vuurwerk, en niet alleen omdat Gers af en toe zijn innerlijke pyromaan loslaat...

Jamie-Lee begint aan het parcours met de stressfactor van een tikkende tijdbom, terwijl Nicolas simpelweg zin heeft in een groot avontuur. Tussen de opdrachten door laat Nicolas ook zijn beste acrobatische 'Alegria-moves' zien. Ze halen dus echt alles uit de kast om te winnen. Ook Jeroen blijkt allesbehalve ontspannen en heeft last van hoogtevrees. Maar in deze knotsgekke competitie is er geen ontsnappen aan. Wie kan als eerste het ultieme doel bereiken en de megaballon laten knallen?

