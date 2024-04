Onverwachte wending bij melkvee- en aardappelboer Thomas

Dina Tersago beloofde bij aanvang van dit Boer zkt Vrouw-seizoen enkele onverwachte wendingen, en op zondag 28 april is het zover: iets voor het keuzemoment waarbij melkvee- en aardappelboer Thomas (29) eentje van de vier dames naar huis moet sturen, krijgt hij het gevoel dat niet alle vrouwen nog voor hem willen gaan. Dina Tersago komt ter plekke en legt Silke, Chloë, Amber en Fien op de rooster. Is er iemand die zelf de handdoek in de ring wil gooien?

Ook in Bree zijn er wat spanningen. De sympathieke Limburgse melkveeboer Martijn (35) schrok flink toen de anders zo bedeesde Lynnsie in aanvaring kwam met de Nederlandse boerendochter Lisanne. Meer dan ooit beseft Martijn dat hij zijn boerderij deelt met drie dames met een totaal verschillend karakter, en dat brengt hem in een lastig parket. Net voor Dina voor het keuzemoment arriveert, komt Martijns zus Sanne langs voor een babbel met de vrouwen, want hij kan wel wat hulp gebruiken.

Vlasser Bert (28), die in de vorige aflevering werd geïntroduceerd, mag vandaag opnieuw op date. Zijn eerste afspraakje met Isaline was niet meteen een succes te noemen, maar misschien valt Celine wel in de smaak. Bert is wel een believer van liefde op het eerste gezicht, en dus moet de vonk voor hem meteen overslaan. De boot waarin hij Céline mee op date neemt, heet ‘sjansaar’. Zou het een metafoor kunnen zijn voor Bert vandaag?

“Een nieuwe dag, nieuwe kansen” klinkt het bij Boris en Robin in Bocholt. Nu Sanne (33) Jimmy huiswaarts heeft gestuurd, is er weer ruimte in haar hoofd om op zoek te gaan naar de liefde en lijkt ze stilaan te ontdooien. Tijdens een visdate werpt Robin ook op een ander gebied een lijntje uit: of Sanne al weet wie ze binnenkort zal kiezen? En terwijl Robin de melkveeboerin aan de haak probeert te slaan, deelt Anouchka haar gevoelens met Michiel (27), aan de hand van een zelfgeschreven gedicht dat hem tot tranen toe beroert.

Niet voor publicatie: