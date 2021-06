Ontvoering, hartaanval, heftige confrontaties en onverwachte kus: zo gaat Familie de zomer in

De ene verrassing na de andere en maar liefst vier climaxen van formaat: zo eindigde Familie vanavond het seizoen. De grote seizoensfinale was een nagelbijter van formaat en sloot af met een onverwachte wending: de ijzingwekkende ontvoering van Lars De Wulf (Kürt Rogiers). En hoe loopt de klopjacht van Jonas (David Cantens) op Simon (Braam Verreth) af? Overleeft Quinten (Maxime De Winne) zijn hartaanval? Wie is de onaangename bezoeker die Raven (Aaron Blommaert) tegen de muur plakte? Met deze prangende vragen gaan de vele kijkers de zomer in.

Het had een triomfavond moeten zijn voor Lars De Wulf: de galashow waarop de award voor ondernemer van het jaar werd uitgereikt. Alleen ging niet Wolff & Bos met de prijs aan de haal, maar wel CoBrew van aartsrivaal Mathias (Peter Bulckaen), Peter (Gunther Levi) en Cédric (Yanni Bourguignon). Een overwinning waar volgens Lars een geurtje aan zit. Hij wilde geen seconde langer op de uitreiking blijven en liep razend de parking op. Maar daar gebeurde het ondenkbare en werd hij plots met een kap over het hoofd ontvoerd. Door wie? Wat zijn de ontvoerders met Lars van plan? De kijkers houden hun adem in tot na de zomer.

Ook Jonas, Simon en Stefanie deden de hartslag van de kijkers stijgen. Bij Jonas kookte het potje helemaal. Hij wilde Simon voorgoed uit de buurt van zijn geliefde Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en sloot hem op in een havencontainer. Stefanie kwam Simon op het spoor en probeerde hem te bevrijden, tot Jonas de container binnenstapte. Met een onmiskenbare dreiging in de ogen en een hamer in de hand. Hoe loopt deze confrontatie af?

Er hing ook liefde in de lucht in de seizoensfinale. Iris (Marianne Devriese) en Peter (Gunther Levi) besloten hun kindje te houden en tussen Hanne (Margot Hallemans) en Quinten sloeg de vonk terug over. Na zijn indrukwekkende marathon op de Muur van Geeraardsbergen kustten de twee elkaar en leek hun toekomst samen er weer rooskleurig uit te zien. Tot er plots commotie ontstond en Quinten levenloos in zijn wheeler zat. Wordt het hartinfarct hem fataal?

Familie gaat deze zomer verder: Het Geheim van Raven wordt onthuld op VTM GO

De seizoensfinale eindigde ook met onaangenaam bezoek voor Raven. Hij werd door een onbekende man tegen de muur geduwd en bedreigd. “Waar is dat geld?”, wilde de man weten. De confrontatie legt een geheim uit Ravens jeugd bloot en dat wordt ontrafeld in Het Geheim van Raven, een verhaal dat meteen na de seizoensfinale losbarst op VTM GO. Nadien volgt er elke vrijdag om 12.00 een nieuwe aflevering. Een extraatje voor de vele fans, die hun favoriete reeks zo geen hele zomer moeten missen.

Wie is Raven écht? In Het Geheim van Raven, waarin de hoofdrol is weggelegd voor Aaron Blommaert, komen de kijkers meer te weten over de achtergrond van het personage en waarom hij zo moeilijk mensen kan vertrouwen. De reeks keert twee jaar terug in de tijd, naar een moment waarop er voor Raven een ingrijpende gebeurtenis plaatsvond. In een hulpgroep voor kinderen met een overleden ouder leert Raven twee vrienden kennen: Arnold en Britt. Ze trekken er samen op uit en gaan kajakken in de Ardennen. Onderweg in de Ardense bossen vinden ze een zak met geld. Vlakbij het geld treffen ze ook een lichaam aan. Al snel worden de vrienden achterna gezeten door twee criminelen die hun geld terug willen. Het begin van een nagelbijtend verhaal.

De rollen van Arnold en Britt worden vertolkt door Gianni Slootmaekers en Kyra Verreydt. Bert Huysentruyt speelt Mike en Jorre Vandenbussche kruipt in de huid van zijn compagnon Alex. Het Geheim van Raven is de hele zomer lang te zien op VTM GO.

