Ontsnappen Jens Dendoncker en Guga Baúl aan de guillotine?

Jens Dendoncker en Guga Baúl die geblinddoekt en vastgeketend onder een guillotine liggen? Het lijkt wel een aflevering van Vikings. “Oh my god. Please, help mij!”, smeekt Jens. Het is aan Lauren Versnick en Tine Embrechts om te kiezen welk touw ze doorhakken. Eén touw loopt naar een sleutel en het andere richting de guillotine waar hun geliefde onder ligt. Welk touw ze kiezen ontdekt de kijker nu zondag 25 oktober om 19.55 in een nieuwe, spannende aflevering van Code van Coppens. Staf en Mathias hebben de lovebirds opgesloten in de krochten van kasteel Coppens in de middeleeuwen. Lukt het de duo’s om tijdig te ontsnappen uit de akelige folterkerker van de beul?

In de kerker van de beul vinden Tine & Guga en Lauren & Jens een kist, en dat geeft letterlijk stof tot nadenken. “Zou dat brandbaar kunnen zijn?”, klinkt het. Al snel zorgt het stof voor een spectaculaire steekvlam die hen naar de volgende aanwijzing leidt. Ook de precisie van de duo’s wordt op de proef gesteld wanneer ze met een echte middeleeuwse katapult drie kisten tot ontploffing moeten brengen. Maar hoe krijgen ze met een zuigdarm de kanonballen tot bij hen?

Een zwaard dat ze nodig hebben zit vast in een put vol troebel water. “Nu maar hopen dat Lauren zich ‘versnickt’ in het water”, lacht Guga. Waar Guga zijn vrouw het natte werk laat doen, springt Jens bij Lauren in de put om samen de slotjes van het zwaard los te krijgen. Sleutels zijn cruciaal om slotjes te openen. De duo’s kunnen ze maar beter niet verliezen in een put waar het spoor sowieso al bijster is...

De aflevering van Code van Coppens is ook te (her)bekijken op VTM GO .