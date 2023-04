Ontmaskering van prima ballerina Hippo zorgt voor verbazing in The Masked Singer

De monden van alle speurders - en bij uitbreiding die van heel Vlaanderen - vielen vanavond open bij de ontmaskering van Hippo. De prima ballerina moest The Masked Singer helaas één week voor de finale verlaten en gaf haar echte identiteit prijs. Niet hoofdverdachten Jan Kooijman, Jan Paternoster of Johannes Genard, maar wel acteur Boris Van Severen gaf al die weken gestalte aan het gracieuze zwaargewicht. Hij verbaasde iedereen met zijn zang- en danskwaliteiten en slaagde erin om onder de Masked Singer-radar te blijven. “Ik sta het liefst op een podium als een personage en dit is gewoon het beste personage dat je kan krijgen”, klonk het na de ontmaskering.

Bekijk de ontmaskervideo hier:

In Behind The Mask op VTM GO zijn de camera’s erbij wanneer Boris kennismaakt met zijn alter ego Hippo. Een pak dat hem meteen inspireert. “Wat ik er leuk aan vind is de dualiteit van een groot, sterk beest in een klein jurkje”, lacht hij. “Hippo is alles wat ik niet mag zijn: jong, wild, ongebreideld, een ongeleid projectiel… Wij zijn volwassen en hebben regeltjes. Ik zie Hippo als een klein meisje dat in haar tutuutje haar eerste balletvoorstelling doet en denkt dat ze al een grote ballerina is.” Hoewel Boris graag en vaak met muziek bezig is, heeft hij weinig zang- of danservaring. “Het was hilarisch om dat thuis te zitten oefenen. Je moet dat dan wat stom in je living of keuken zitten doen. Frances moest vaak lachen met de danspasjes. Om logistieke redenen heb ik het haar wel verteld, maar niet aan mijn zonen.”

Hoewel de shows van The Masked Singer puur amusement waren, bleken ze bij momenten ook bikkelhard. Hij kroop immers elke week - horizontaal - in het warmste pak van dit seizoen. “Mijn pak aantrekken was een hele belevenis. Ik moest op twee poefen gaan liggen en dan stonden ze met drie aan mij te trekken. Backstage was ik de attractie. Iedereen kwam eens kijken om met mij te lachen.” Maar na het duet met Miss Poes liep het bijna mis. “De warmte in dat pak kan je omschrijven als in Marbella op je strandstoel liggen met een super dik ganzenveren donsdeken en dan nog dansen ook. Ik ben backstage echt moeten gaan liggen en was oververhit. Dat was het randje van flauwvallen, het ging niet meer. Ik was draaierig en mijn hartslag leek wel 270. Dat was spannend.”

Na het zotte avontuur is Boris ontzettend trots dat hij het tot de halve finale mocht schoppen. “Dat is beyond my wildest dreams. Enerzijds ben ik heel trots op mezelf dat ik het zover heb gebracht, anderzijds vind ik het kut dat de finale binnen handbereik was en ik dat niet heb kunnen doen. Ik kan er maar één ding over zeggen: ik vond het echt een fantastische periode. Bedankt dat ik het 4-jarige meisje in mezelf nog eens mocht ontplooien. Ik ga je heel erg missen.”

Bekijk de performance van Boris Van Severen hier:

