Ontluikende liefde in Boer zkt Vrouw: “Ik denk dat ik de ware heb gevonden”

De liefde viert hoogtij in Boer zkt Vrouw. De voorlaatste aflevering van Boer zkt Vrouw op zondag 26 mei was er eentje boordevol romantiek. Want hoewel melkveeboer Martijn (35) lang niet in zijn kaarten liet kijken, mag nu de hele wereld weten hoe zot hij is van de Nederlandse Lisanne (28). De twee beleefden de tijd van hun leven tijdens hun romantisch weekendje in de Nederlandse streek Achterhoek. “Lisanne is van A tot Z een droomvrouw. Ik ben echt gelukkig. Het is druk in mijn buik. Er zijn allemaal vlindertjes aan het fladderen”, klinkt het bij Martijn.

Honderden kilometers verder, in Noord-Frankrijk, groeiden ook aardappel- en melkveeboer Thomas (30) en Amber (24) naar elkaar toe. “Amber is een mooi meisje. Ze is goedlachs, leuk en heeft een mooi figuur. Ik voel me op mijn gemak bij haar. Ik denk dat hier toekomst in zit.” En ook Amber geeft toe een crush te hebben: “Er is wel wat chemie tussen ons.”

In de Turkse hoofdstad Istanbul werd de ontluikende liefde tussen melkveeboer Michiel (27) en Rune (23) bezegeld met een eerste (van héél veel) kus(jes) in de jacuzzi. “Ik heb het gevoel dat ik in een sprookje leef. Ik ben echt heel blij. Ik wil gewoon dicht bij hem zijn. Ik wil hem vasthouden en knuffelen…. Ik voel me heel op mijn gemak bij Michiel”, klinkt het bij Rune.

Bekijk hier de video uit de aflevering:

In de reünie-aflevering van zondag 2 juni zien de 7 boeren elkaar voor het eerst terug én wordt duidelijk wie de ware liefde heeft gevonden.

Niet voor publicatie: