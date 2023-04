Onthullingen, ontdekkingen en een ontknoping: Kevin Janssens blikt samen met kandidaten van Bestemming X terug op hun onvergeetelijke roadtrip

Oriëntatievermogen, durf en strategisch inzicht. Winnaar Gino uit Bestemming X heeft het allemaal. Hij vond Kevin Janssens als eerste in een pittoresk strandhuis, vlakbij de adembenemende Seven Sisters aan de kustlijn van Engeland. Na een reis van meer dan 6000 km doorheen 7 landen, zitten de 11 kandidaten nog met heel wat vragen. Logisch ook, want ze hebben blind door Europa gereisd. Wat was hun exacte route? Wie kroop er door het oog van de naald tijdens de verschillende exits? En hoe hadden ze de waarheid van de misleiding kunnen onderscheiden? Dat alles ontdekken de kandidaten samen met de kijkers in de reünie-aflevering van Bestemming X op maandag 24 april om 20u35 bij VTM. En zoals steeds, heeft Kevin Janssens aan het einde van de aflevering nog een belangrijke boodschap voor de kandidaten…

De groep komt samen waar het avontuur maanden geleden begon: op de luchthaven van Kortrijk. Maar al gauw blijkt dat niet de eindbestemming van de reünie-aflevering. De kandidaten stappen op de bus op weg naar een mysterieuze, geheime locatie. Daar staat Kevin hen op te wachten. “Vandaag wil ik jullie de route tonen die jullie nooit hebben gezien”, legt hij uit. De kandidaten ontdekken dat Gino aflevering drie maar net overleefde en zijn X slechts 7 km verder zette dan die van Sydney, de afvaller van die week. Ze ontdekken ook dat Jef eigenlijk de gedoodverfde winnaar was en de exitlocatie meerdere afleveringen correct wist in te schatten. En ook dat Briek eigenlijk de winnaar was van de vierde aflevering maar op de valreep zijn X verplaatste en afviel. “Ik ging heel de tijd heen en weer tussen Pula en Rome. Ik heb zoveel geweend thuis”, lacht hij.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Verder ontdekken de kandidaten ook welke misleidingen en tips ze doorheen hun reis hadden kunnen opmerken. Jef ontdekte in Polen al snel dat de welgeplaatste hoopjes berenuitwerpselen eigenlijk een mix van peperkoek en siroop waren. “Ik ben het van dichterbij gaan bestuderen en merkte dat het goedje redelijk zoet rook”, vertelt Jef. Al speelde hij het spel lustig mee om Emiel op een dwaalspoor te zetten. “Hier in Polen zitten zeker beren!”, klonk het overtuigd. Tot slot komen de kandidaten ter plekke ook te weten wie het spel won en naar huis ging met 50.000 euro.

