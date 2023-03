Ontdek hier welke mannen en vrouwen doorstoten naar de boerderijweek in Boer zkt Vrouw

VLNR boven: Dries (35 - Meerhout) en Kristof (38 - Kapelle-op-den-Bos).

​VLNR onder: Björn (33 - Hasselt), Cathy (37 - Tielt-Winge) en Kenny (30 - Loppem)

​

De kogel is door de kerk: op zondagavond 5 maart beslisten boerin Cathy, melkveeboer Stef en hoefsmid Raphaël welke mannen en vrouwen hun koffers mochten pakken. Niet om huiswaarts te gaan, wél om zich op te maken voor een - romantisch ? - verblijf op de boerderij. De drie boeren mochten zelfs één iemand nog een tikkeltje gelukkiger maken met een serieuze extra: 24 uur privétijd samen, voor hun concurrenten ook op het erf toekomen.

Bij Cathy (37), die een boerenspeeltuin runt, was het al langer duidelijk dat Kenny (Loppem) en Björn (Hasselt) een streepje voor hebben. Daarnaast koos ze ervoor om nog 2 andere mannen uit te nodigen voor de boerderijweek: Dries (Meerhout) en Kristof (Kapelle-op-den-Bos). “En net omdat de keuze voor Kenny en Björn sneller gemaakt was en omdat ik voel dat ik Dries en Christophe nog beter moet leren kennen, wil ik hen eigenlijk allebei meenemen op de 24 uurs-date”, vertelde Cathy tegen presentatrice Dina Tersago. En wie is Dina om de liefde niet alle kansen te geven?

Bekijk hier het keuzemoment van Cathy:

Hoefsmid Raphaël (26) heeft de grootste klik met Jasha (Diest), Katrijn (Ninove) en Jolyn (Asse). Die laatste was erg verrast omdat ze tot nu toe nog niet in haar hart liet kijken. “Met Jolyn bleef het inderdaad wat op de oppervlakte dus daarom kies ik ervoor om met haar 24 uur apart door te brengen. Jolyn heeft een muur waar ik nog niet door ben kunnen rammen, maar misschien dat dat nu wel zal lukken.”

VLNR: Jasha (26 - Diest), Raphaël (26 - Kester), Jolyn (29 - Asse) en Katrijn (28 - Ninove)

Bekijk hier het keuzemoment van Raphaël:

Serieus zien we de speelse melkveeboer Stef (29) normaal nooit, maar zelfs hij werd deze keer stil van het keuzemoment omdat hij beseft dat er veel op het spel staat, zowel voor de meisjes, als voor hem zelf. Hoeveel dames een hele week op logement mogen komen, was snel beslist: “Ik heb 3 kamers, dus 3 meisjes”. Wié zich echter mocht opmaken voor een verblijf, lag moeilijker. Uiteindelijk koos hij voor Annelore (Mechelen), Leen (Loenhout) en Elien (Westerlo). En het is Annelore die een voorsprong krijgt. Zij krijgt 24 uur de tijd om het hart van haar boer te veroveren, alvorens Leen en Elien ermee aan de haal kunnen.

VLNR: Elien (31 - Westerlo), Leen (24 -Loenhout) en Annelore (25 - Mechelen)

Bekijk hier het keuzemoment van Stef:

Slaagt Annelore in haar opzet? En hoe verloopt dat bij Cathy, zo’n ‘privé date’ met twee mannen tegelijk, die dus eigenlijk niet zo privé is? Dat, en ook de keuzemomenten van koeienboer Jef en frambozenboer Kevin, in de volgende aflevering van Boer zkt Vrouw op zondag 12 maart om 19.55 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie: