“Ons ideaalbeeld is een lange oprit en een huis in het bos”: Kelly Pfaff zoekt dé droomwoning voor een nieuw samengesteld gezin

Vanaf morgen, dinsdag 24 augustus om 21u35, zet Kelly Pfaff haar zoektocht verder in Waar voor je Geld? om dé droomwoning voor verschillende koppels te vinden. Daarvoor krijgt Kelly hulp van makelaar Arjen, die telkens drie huizen of appartementen uitzoekt die waar voor hun geld bieden. In hun favoriete woonst mogen de koppels enkele dagen verblijven. Een unieke kans die kandidaat-kopers enkel bij VTM 2 krijgen. Morgen ontdekt Kelly de lange verlanglijst van Roeland (41) en Karen (39), mama van Billy (5), die sinds anderhalf jaar als nieuw samengesteld gezin in Kontich wonen.

Waar voor je Geld? haalde mooie cijfers in het voorjaar bij VTM 2 en wist elke aflevering te groeien. Zo was er een stijging van 14,1% naar 19,2% op VVA 18-54 en zelfs van 17,7% naar 26,2% in de jongere doelgroep VVA 18-44.

Karen focust zich, behalve op haar nieuw gezin, ook op zichzelf: “In september ben ik redelijk hard onderuit gegaan. Daardoor ben ik gaan beseffen dat ik op carrière-gebied iets anders wou. Ik ben me nu aan het heroriënteren naar lifecoach.”

Voor de grote droom van Karen is in Kontich geen plaats. “We willen meer ruimte. Ons ideaalbeeld is een lange oprit en een huis in het bos”, klinkt het. Kunnen ze met een budget van 500.000 euro het gelijkvloersappartement inruilen voor een boerderij of hoeve in de rust met praktijkruimtes en een gigantische tuin? Een moeilijke, maar geen onmogelijke opdracht voor makelaar Arjen. “Ik vind het spannend omdat je niet weet waar je naartoe gaat en wat je te zien gaat krijgen. Je ziet een gevel, maar je weet niet wat je kan verwachten”, aldus Roeland.

In de drie panden geven Karen en Roeland hun ogen de kost. Het eerste is een instapklaar herenhuis in Hamme met een zee van praktijkruimte en dat voor een vraagprijs van amper 445.000 euro. Als tweede bezoeken ze een huisje uit de jaren 1800 in Laarne: volledig gerenoveerd, charmant en de twee bijgebouwen kunnen dienst doen als bureaus. De vraagprijs ligt met 565.000 euro een tikkeltje boven hun budget, maar ze hoeven niets te renoveren. Pand 3 staat in Jezus-Eik een heeft alles: ruimte, natuur en charme, maar het stevige prijskaartje van 590.000 euro is een wake-upcall. En dan is er nog de autostrade… Welk pand kan Karen en Roeland overtuigen?

