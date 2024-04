Oneindig veel hits en één verborgen parel: artiesten brengen ode aan 40 jaar Clouseau in Liefde voor Muziek 

Ze waren al te zien in het legendarische seizoen met het hoverboard en de bottle flip, maar nu zijn Koen en Kris Wauters klaar om zich een tweede keer te laten verrassen in Liefde voor Muziek. Op dinsdag 2 april staan de songs van Clouseau centraal. Met 40 muzikale jaren op de teller hoeft het niet te verbazen dat de broers door hun collega’s bestempeld worden als ‘legendarisch’, ‘iconen’ of ‘een instituut’. Ze grasduinden in het meest uitgebreide repertoire van dit seizoen en doen hun eigen ding met de allergrootste hits en één verborgen parel uit de Clouseau-geschiedenis.

Die verborgen parel komt van Koens poulain Laura Tesoro. Zij koos voor Stil, een song van de meest recente Clouseau-plaat. “‘Wist ik veel dat stil zo stil kon zijn’: wat een zin”, beschrijft Laura. “Ik denk dat ik dit de mooiste Clouseau-tekst vind die ik ooit heb gelezen.” Haar straffe versie maakt Koen letterlijk stil. “Dit nummer vertegenwoordigt een jaar uit mijn leven”, vertelt Koen. “Ik ben gescheiden, je zit thuis in een groot huis en de allereerste keer dat de kinderen bij Valerie waren, dat is akelig. Ik dacht toen letterlijk: ik wist niet dat stil zo stil kon zijn. Jouw ouders zijn ook uit elkaar, jij hebt het van de andere kant gezien.”

Bekijk de preview hier:

Even stil wordt het tijdens de song van K3: Vanbinnen. “De originele boodschap is er één die wij als K3 supercool vinden: over jezelf zijn, dat iedereen mooi is op zijn manier. Daar zijn we afgebleven. Wij zijn voor een ander verhaal gegaan”, vertelt Hanne. “Wij hebben het letterlijk genomen, dat diep vanbinnen nog altijd de mensen zitten die we ooit verloren zijn. Voor hen zingen we nu dit liedje”, vult Marthe aan. Jasper raakt op zijn beurt een gevoelige snaar met Domino, waarin hij zijn loepzuivere stem extra in de verf zet met een stukje klassieke “Mozart en zo”. Suzan & Freek gaan voor een hit die ook in Nederland een klassieker werd en daar als enige Clouseau-song ooit op nummer 1 stond: Passie.

Het contrast met Regi kan niet groter zijn. Hij neemt Ik Wil Niet Dat Je Weggaat onder handen en doet dat zoals het hem betaamt: met een “100% volle gas Regi”-versie die Koen en Kris uit hun zetel blaast. “Ik ben in shock! Ik ben gewoon in shock! Ik wist niet dat dit kon”, reageert Kris met open mond. Ook Tourist LeMC stapt af van het origineel en maakt een vette hiphop-song van Brommer. Johannes liet zich bij zijn keuze voor Oker inspireren door zijn vriendin en de Gorki-sound die hij in het nummer hoort. Stan ging op zoek naar een lied “over respect en hoeveel mooier de wereld zou zijn als we wat liever en verdraagzamer tegen elkaar zouden zijn”. Hij vond dat in De Tegenpartij. “Het nummer begint met één bepaalde noot, die is genoeg gespeeld en die gaan we niet doen. Al de rest wel”, teast Stan, die volgens Jasper uitpakt met U2-vibes. Koen en Kris sluiten de avond in schoonheid af met hun Liefde voor Muziek-klassieker Ik Wil Je Terug.

Liefde voor Muziek kwam tot stand in samenwerking met SABAM, omdat het schrijven van liedjes erkenning verdient.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/434928?auto_mute=true&auto_play=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>