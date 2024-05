Betekent veiligheidsfout het einde voor ex-wielrenner Jan Bakelants in Special Forces?

Na vijf intensieve dagen van de Special Forces-opleiding hebben vijf rekruten de strijd gestaakt. Maar nu het einde stilaan in zicht komt, lijkt niemand meer van plan om te stoppen. Naast fysieke inspanningen en mentale veerkracht is het veilig en verantwoord omgaan met wapens een belangrijk onderdeel van de Special Forces-opleiding. De instructeurs zijn duidelijk: wie fouten maakt tegen veiligheid, vliegt er meteen uit. "Mensen die niet luisteren zijn levensgevaarlijk. Het gaat om mensenlevens. Wie niet goed luistert, brengt zichzelf en zijn teamgenoten in gevaar", klinkt het bij de chefs. Het stresslevel van de rekruten schiet de lucht in wanneer ze een echt vuurwapen in handen krijgen. "Ik heb dit echt onderschat, dit is moeilijker dan gedacht", geeft ex-voetballer Olivier Deschacht toe. Ook ex-wielrenner Jan Bakelants is bloednerveus. Hij heeft moeite met de strikte volgorde van de handelingen en vuurt zelfs zonder toestemming van de chefs een kogel af… Betekent dit schot het einde van zijn opleiding?

Voordat het startschot voor de grote eindmissie wordt gegeven, willen de chefs de rekruten onderwerpen aan een laatste test van de dag. In deze test worden ze één voor één, buiten elkaars zicht, aan verschillende proeven onderworpen. Zowel technisch, fysiek als cognitief. Het laatste onderdeel is lopen en oriënteren. De rekruten verdwijnen stuk voor stuk in het donker, precies waar de instructeurs hen willen hebben. Want ze hebben nog een verraderlijke list in petto voor elk van hen...

Special Forces: elke maandag om 20u40 bij VTM en in weekpreview bij Streamz.

