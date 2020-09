Onbekend, onbesproken en onderschat: Telefacts NU doorbreekt taboe rond endometriose

Telefacts NU vertelt op dinsdag 29 september om 21.55 het verhaal van de 36-jarige Ellen uit Gent in haar strijd tegen endometriose. In ons land lijden meer dan twee miljoen vrouwen aan deze ziekte die nog onbekend, onbesproken en onderschat is. “De officiële cijfers spreken van 1 op de 10 vrouwen”, zegt Professor Christel Meuleman van het UZ Leuven in de reportage, een absolute referentie wat betreft endometriose. “Uit mijn dertig jaar ervaring weet ik dat dit maar het topje van de ijsberg is. In werkelijkheid treft de ziekte 1 op de drie vrouwen. Dit is dé vijand van de vrouw.” Bovendien is de impact van endometriose niet alleen immens voor vrouwen, maar weegt dit ook zwaar door op het leven van hun partner.

Ellen heeft al tien jaar elke maand erge pijn in haar buik. “Net als drie op de tien vrouwen krijgt ze al die jaren van gynaecologen te horen dat dit normaal is en nu eenmaal bij ongesteld zijn hoort. Maar dat is het niet. In werkelijkheid heeft Ellen een zware vorm van endometriose, net als heel wat andere vrouwen. Als endometriose niet wordt behandeld, kan het tot onvruchtbaarheid leiden”, legt Professor Christel Meuleman uit. Ellen slaagde erin om samen met haar partner Thomas de jarenlange strijd tegen de ziekte zélf in beeld te brengen. ‘Taboe in de buik’ is hun verhaal, verteld door henzelf. Met deze reportage wil Telefacts NU het taboe rond de ziekte doorbreken.

Ellen: “Mijn partner en ik hebben deze documentaire niet alleen voor onszelf gemaakt, maar voor al die andere meisjes en vrouwen. Ik hoop echt dat zij veel vroeger geholpen kunnen worden en niet moeten doormaken wat ik heb meegemaakt.”