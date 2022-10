Officiële opening van Code van Coppens Unlocked

Vanaf zaterdag kunnen kijkers van het populaire tv-programma Code van Coppens zich in real life wagen aan de raadsels van de broertjes Coppens in twee levensechte escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Code Van Coppens Unlocked werd vrijdagavond officieel geopend door Mathias Coppens in aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever.

Mathias en Staf Coppens: “Het idee kwam er nadat wij veel vragen kregen van kijkers om zelf ook eens in levende lijve in onze escape rooms te kunnen stappen. Samen met VTM hebben we dan kamers gebouwd die lijken op de arena’s van Code van Coppens waarbij het de bedoeling is om er zo snel mogelijk uit te komen. Het is een perfecte activiteit om met familie en vrienden of als teambuilding te ontdekken. Net zoals de kandidaten uit het programma, zullen de bezoekers van links naar rechts, en van onder naar boven ondergedompeld worden in de Code van Coppens-wereld.”

Tickets om tijdens de herfstvakantie de escape rooms te bezoeken vlogen de deur uit. Daarop besloot VTM om de escape rooms langer open te houden: de beleving wordt verlengd tot en met de kerstvakantie.

Meer info over de openingsuren tijdens en na de vakantie is te vinden op www.codevancoppens.be . Bedrijven kunnen ook à la carte reserveren voor teambuildings. Wie het ontcijferen van de raadsels liever aan zich voorbij laat gaan, kan terecht in Brasserie Alchemie voor een hapje en een drankje.