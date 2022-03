Oekraïne 12-12: Vlaanderen toont zijn hart tijdens benefiet van Vlaamse omroepen

De gezamenlijke actie van de grootste Vlaamse omroepen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne is een hartverwarmend succes geworden. De hele dag lang stonden radio- en televisiezenders van VRT, DPG, SBS en Mediahuis in het teken van de solidariteit met de Oekraïners. Met een mix van informatie, beleving en muziek zetten de omroepen samen hun schouders onder Oekraïne 12-12, de solidariteitsactie van Consortium 12-12. De betrokkenheid van het publiek was groot en dat zorgde ervoor dat het ingezamelde bedrag voor Oekraïne 12-12 steeg tot maar liefst 17.778.315 euro.

“We zijn er trots op dat we dit met alle Vlaamse media samen voor mekaar hebben gekregen. Trots op de inzet en het engagement van onze presentatoren, journalisten, reporters, artiesten en alle andere medewerkers die van Oekraïne 12-12 een warme dag vol solidariteit hebben gemaakt. Maar we zijn vooral ook de Vlamingen dankbaar voor hun medeleven met de slachtoffers van de oorlog en de gulheid waarmee ze Oekraïne 12-12 massaal gesteund hebben. Duizend maal dank daarvoor.” De directies van VRT, DPG, SBS en Mediahuis

“We beleven echt een enorme golf van solidariteit. Dat is geweldig EN nodig. Want elke euro telt om noodhulp te bieden aan de civiele bevolking in Oekraïne en de buurlanden. We zijn elke persoon, elk bedrijf en elke gemeente die Oekraïne 12-12 steunt, enorm dankbaar. De mobilisatie van alle Vlaamse media vandaag speelde daarbij een cruciale rol. De actie gaat trouwens onverminderd door en alle hulp blijft welkom.“ Gilles Van Moortel, coördinator Consortium 12-12

Oekraïne 12-12 op Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie

De dag begon met een gezamenlijke radio-uitzending van de deelnemende omroepen. Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie sloegen de handen in elkaar voor een marathonuitzending van 6 tot 21.00 uur vanop de Groenplaats in Antwerpen. Presentatoren van alle zenders vormden unieke koppels. De spits werd afgebeten door Sven Ornelis (Joe) en Ann Reymen (Radio 2), gevolgd door Peter Van de Veire (MNM) en Dorothee Dauwe (QMusic). Ook Fien Germijns (Studio Brussel) en Anke Buckinx (Joe) presenteerden voor het eerst samen, net als Maarten Vancoillie (QMusic) en Siska Schoeters (Radio 2). Bjorn Verhoeven (Nostalgie) en Ann Van Elsen (Joe) sloten de gezamenlijke radio-uitzending af.

De hele dag door was er veel aandacht voor de situatie in Oekraïne, de vluchtelingenproblematiek en de manier waarop wij Vlamingen daarbij kunnen helpen, door actie te ondernemen of een bijdrage te storten voor Oekraïne 12-12. Tussendoor waren er ook optredens van tal van Vlaamse artiesten, van Niels Destadsbader over Bart Peeters tot Novastar.

Oekraïne 12-12 op Eén, VTM en Play4

’s Avonds namen de tv-zenders Eén, VTM en Play4 de fakkel over met een gezamenlijk benefietprogramma dat werd gepresenteerd door Danira Boukhriss-Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke. Zij praatten met oorlogsverslaggevers Rudi Vranckx en Robin Ramaekers maar ook met slachtoffers van de oorlog. Vele bekende Vlamingen maakten reportages: Dina Tersago bezocht een Vlaams gastgezin voor vluchtelingen, Elodie Ouedraogo en Jeroom gingen langs bij enkele solidariteitsacties en Philippe Geubels bij Russische restaurantuitbaters in Vlaanderen, die meeleven met de slachtoffers van de oorlog. Tom Waes zocht getuigen uit zijn Reizen Waes: Oekraïne terug op en Erik Van Looy bezocht samen met koningin Mathilde een Oekraïnse scoutsgroep in Brussel.

Tussendoor was er ook ademruimte met muziek van onder meer Jaap Resema en Koen Wauters, Bazart en #LikeMe. Heel bijzonder was ook het optreden van Anna Hodorvskaya, winnares van de Oekraïnse versie van The Voice in 2013, samen met de Vlaamse The Voice-winnares Grace, Laura Tesoro en Songfestivalkandidaat Jérémie Makiese. De finalisten van The Masked Singer brachten een verrassingsoptreden.

Kijkers die een steentje wilden bijdragen, konden terecht bij het unieke ‘belpanel’ met bekende gezichten van de diverse zenders. En dat deden de Vlamingen dus massaal. Zo hielpen ze het leed van de slachtoffers van de oorlog een beetje verzachten.

Over Consortium 12-12

Wie de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne financieel wil steunen kan dat ook de volgende dagen, weken en maanden nog via Consortium 12-12. De 7 hulporganisaties die hierin verenigd zijn (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique en Unicef België) zijn ter plaatse en in de buurlanden van Oekraïne actief. Zij zullen de middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Steunen kan via BE 19 0000 0000 1212.

#Oekraïne1212

Niet voor publicatie: