Oekraïne 12-12: Uniek radio- en tv-programma roept heel Vlaanderen op tot actie

16 maart 2022 - Morgen, donderdag 17 maart, zetten de grootste Vlaamse radio- en tv-zenders samen hun schouders onder Oekraïne 12-12, de solidariteitsactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie gaan vanop de Groenplaats in Antwerpen vijftien uur lang live met Radio 12-12, van 6.00 – 21.00 u. (meer info via deze link ).

Om 20.40 u. volgt op Eén, VTM en Play4 een unieke live televisieshow. Anderhalf uur, op de drie zenders tegelijk.

Oekraïne 12-12 op Eén, VTM en Play4

Voor de eerste keer zullen Danira Boukhriss-Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke samen een tv-programma presenteren. Ze ontvangen enkele gasten die aan de lijve ondervinden hoe wreed deze oorlog kan zijn. Ze schakelen ook over naar oorlogsverslaggevers Rudi Vranckx en Robin Ramaekers die uit eerste hand getuigen over de toestand in Oekraïne.

Koen, Danira en James krijgen ook hulp van heel wat collega's. Zo gaat Dina Tersago op bezoek bij een Vlaams gastgezin dat Oekraïense vluchtelingen opvangt, en gaan Elodie Ouedraogo en Jeroom langs bij enkele solidariteitsacties. Philippe Geubels trekt naar een Russisch restaurant in ons land waar de uitbaters ook erg meeleven met de slachtoffers. Ook Erik Van Looy en Tom Waes maken verrassende reportages.

Wie een steentje wil bijdragen, kan de hele show lang bellen naar een uniek belpanel met gezichten van de verschillende zenders, gaande van Siska Schoeters over Kamal Kharmach, K3 en Julie Van den Steen tot Pedro Elias, Paul De Grande en Andy Peelman.

Olympisch kampioene en winnares van Dancing with the Stars, Nina Derwael, trekt voor deze bijzondere gelegenheid de dansvloer terug op: ze danst een ingetogen rumba op live muziek van Pommelien Thijs. Ook heel wat andere Vlaamse muzikanten laten donderdag hun hart spreken. Jaap Resema en Koen Wauters brengen een breekbaar duet, Bazart en ook Pommelien, Maksim, Camille en Francisco van #LikeMe treden op. Anna Hodorvskaya, winnares van de Oekraïnse versie van The Voice in 2013, is live aanwezig in de studio en krijgt voor haar optreden gezelschap van de Vlaamse The Voice-winnares Grace, Laura Tesoro en Songfestivalkandidaat Jérémie Makiese.

Met deze dag vol solidariteit op televisie, radio en online willen VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem steken en zoveel mogelijk geld inzamelen om hen te helpen via de hulporganisaties die verenigd zijn in Consortium 12-12.

Over Consortium 12-12

Wie de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne financieel wil steunen kan dat via Consortium 12-12. De 7 hulporganisaties die hierin verenigd zijn (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique en Unicef België) zijn ter plaatse en in de buurlanden van Oekraïne actief. Zij zullen de middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Steunen kan via BE 19 0000 0000 1212.

#Oekraïne1212

