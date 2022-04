Nuria uit Blind Getrouwd wordt ‘blind gedropt’ in een gezin en krijgt vier dochters en een nieuw kapsel cadeau…

Nu woensdag 13 april om 20u35 duikt er een bekend gezicht op in Welkom in de Familie. Nuria, die Vlaanderen leerde kennen als de vrouw die blind trouwde met Stijn, neemt voor even het leven van Kelly over. En bij dat nieuwe leven krijgt ze een gezin met een man en maar liefst vier tienermeisjes cadeau. “In mijn hoofd zijn tienermeisjes gelijk aan drama en ik heb er vier. Dat is dus gelijk aan drama maal vier. En een man zonder haar, dat ben ik ook niet gewoon”, lacht Nuria. Het avontuur van Nuria start in pure chaos wanneer Julie Van den Steen haar met de hulp van zoontjes Victor en Théodore komt ontvoeren…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Doorheen de week ontpopt Nuria zich tot wellness uitbaatster en runt ze ook haar nieuwe gezin zoals Kelly dat zou doen. Al zijn er wel grenzen… “Ik zou er wel tegenop zien als ik in haar bed zou moeten slapen samen met haar partner. Ik snurk hé!”, lacht Nuria. En er staat Nuria nog een speciale verrassing te wachten, zo viert ze als nieuwe Kelly onverwacht haar eigen verjaardag. “Ooh ben ik jarig vandaag? Wat een verwennerij hier allemaal, ik voel mij echt als de queen”, vertelt Nuria. Speciaal voor de gelegenheid krijgt Nuria zelfs een compleet andere look aangemeten door haar nieuwe dochter, met tranen tot gevolg… Aan het einde van het avontuur is het tijd voor de ontknoping. Sprokkelde ze genoeg informatie en slaagt ze erin om de juiste Kelly uit een line-up van 5 mogelijke Kelly’s te halen?

