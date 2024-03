Nu al ontmaskerd: The Masked Singer keert terug en doet het Sportpaleis daveren op zaterdag 16 november 2024

In het najaar van 2024 barst de grootste speurtocht van Vlaanderen weer helemaal los en het eerste geheim is nu al ontmaskerd. The Masked Singer keert terug met een nieuw seizoen, met nieuwe pakken, met nieuwe celebs, met nieuwe mysteries, met nieuwe tips én… met The Masked Singer in Concert! Op zaterdag 16 november vormt het grote Sportpaleis opnieuw de arena voor dé familieshow van het jaar. Koningin, Miss Poes en Tovenaar - de winnaars van seizoen 1, 2 en 3 - zijn alvast van de partij, samen met nog heel wat andere figuren uit de voorbije seizoenen. En natuurlijk geven ook tal van splinternieuwe pakken er live de show van hun leven. Who are they?

Na de twee succesvolle concerten van vorig jaar wordt The Masked Singer in Concert ook dit jaar weer een groots, muzikaal spektakel voor jong en oud. De figuren uit het nieuwe seizoen verenigen met hun vrienden uit de voorbije seizoenen en zingen samen de populairste songs uit The Masked Singer. Tijdens de show zullen sommigen al ontmaskerd zijn, anderen nog niet. Het publiek krijgt dus ook nu een zeldzame kans om hen live aan het werk te zien en extra tips te sprokkelen. Het belooft een show vol entertainment voor het hele gezin te worden met een reeks spectaculaire optredens en muzikale verrassingen. Tovenaar is er al helemaal klaar voor…

Bekijk de video hier:

The Masked Singer in Concert strijkt op zaterdag 16 november meteen twee keer neer in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets voor de namiddag- of avondshow zijn nu verkrijgbaar via vtm.be. Wanneer het nieuwe seizoen van The Masked Singer precies van start gaat blijft wél nog even geheim. Of start de zoektocht nu al?

