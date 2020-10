“Gaan die nu een dansje van K3 doen?”: Kristel Verbeke haalt met Gene Thomas haar verleden boven

Nu zondag 18 oktober is het en français in Code van Coppens, om 19.55 bij VTM. Staf en Mathias Coppens sturen Kristel Verbeke & Gene Thomas en Sean Dhondt & Allison namelijk het streng beveiligde Louvre in. Hun opdracht: de Mona Lisa van Leonardo Vinci stelen en zo snel mogelijk zien te ontsnappen uit het museum. Daarvoor moeten Kristel & Gene en Sean & Allison hun beste Frans bovenhalen, want de hele themakamer bestaat uit Franstalige verwijzingen en tips. “Nous sommes gejost”, klinkt het al snel. Ontpoppen de duo’s zich tot meedogenloze bandieten en slagen ze in de kunstroof van de eeuw?

Beginnen doen de duo’s in een echt ‘werkende’ lift. Daarmee gaan ze naar de negende verdieping waar de Mona Lisa hangt. “We zouden natuurlijk niet de Coppensen zijn als de lift plots niet zou stilvallen”, aldus Staf en Mathias. De bouton d’urgence lijkt de duo’s doe-opdrachten voor te schotelen, waardoor Kristel al snel haar innerlijke K3 bovenhaalt. Samen met Gene danst ze een hele routine, zonder dat dit hen ook maar één stap verder brengt. “We staan hier gelijk onnozelaars die pasjes te doen”, lacht Gene.

In de themakamer vinden Kristel & Gene en Sean & Allison ook een kist vol isomobolletjes. De kist lijkt klein, maar niets is minder waar wanneer Sean er letterlijk head first induikt. In ware mission impossible-stijl proberen de duo’s uiteindelijk tussen laserstralen door tot bij de Mona Lisa te geraken. Wie steelt het snelst een van de beroemdste kunstwerken ter wereld en kraakt zo de Code van Coppens?

De aflevering van Code van Coppens is ook te (her)bekijken op VTM GO .