Nostalgie ten top: Tien Om Te Zien Live sluit de zomer af met hét muziekfeest van het jaar

Een zeedijk die uit z’n voegen barst, het podium in lichterlaaie, een groene Amedee in het publiek en toeschouwers die luidkeels meezingen met de allergrootste hits van vroeger en nu. Zo beleefde Middelkerke de comeback van Tien Om Te Zien afgelopen woensdag. Een ongezien muziekfeest als weleer dat morgen, woensdag 1 september om 20u35, integraal op de Vlaamse huiskamers wordt losgelaten. De iconen van toen Anne De Baetzelier & Willy Sommers en gezichten van nu Laura Tesoro & Aaron Blommaert kondigen de allergrootste hits van vroeger en nu aan en laten één groot muzikaal feest losbarsten op de zeedijk. De optredens worden afgewisseld met de leukste TOTZ-fragmenten uit de oude doos.

"Wat hebben wij hiernaar uitgekeken he Anne!", trapt Willy Sommers de uitzending af. "Een zeedijk vol met fijne mensen die graag van muziek genieten. Daar doen we het voor. Wij doen hier vanavond een groot muziekfeest losbarsten met niet alleen een top 10 met hits van nu, maar ook de top 10 van vroeger.”

De top 10 met knalhits van nu wordt afgewisseld met een top 10 van meest legendarische Tien Om Te Zien-songs. “We gaan het doen zoals 25 jaar geleden”, kondigt Get Ready! aan. Zij brengen samen nog een keer hun állergrootste hit Diep, een nummer dat uitkwam toen Aaron Blommaert -6 jaar jong was. Verder zorgen ook iconische TOTZ-artiesten zoals Clouseau, Bart Kaëll, Belle Perez en 2 Fabiola voor pure nostalgie op het podium. Camille Dhont zorgt voor Vuurwerk in de top 10 van nu, net zoals andere grote kleppers zoals Bazart, Kathleen Aerts en Niels Destadsbader & Regi. Grace, de winnares van The Voice van Vlaanderen, brengt in absolute primeur haar allereerste single Freedom, waar ze zelf aan meeschreef.

Bekijk hier in preview hoe 2 Fabiola het podium in vuur en vlam zet:

Deze artiesten van toen brengen de nostalgie helemaal terug:

Willy Sommers - Als Een Leeuw In Een Kooi

Get Ready! - Diep

Sam Gooris - Laat Het Gras Maar Groeien

Soulsister - Tell Me What Is Takes

Belle Perez - Enamorada

Christoff - Zeven Zonden

Erik & Sanne - Veel Te Mooi

Luc Steeno - Hij Speelde Accordeon

Helmut Lotti - Waarom Ik?

Mama’s Jasje - Als De Dag Van Toen

2 Fabiola - Lift U Up

Clouseau - Daar Gaat Ze

Bart Kaëll - Zeil Je Voor Het Eerst

Deze toppers brengen hun grootste hits van het moment:

Metejoor & Emma Heesters - Rendez-Vous

Kathleen Aerts - Droom!

André Hazes - Maak Me Wakker

Bart Peeters - Winterdip

Laura Tesoro & Loïc Nottet - Strangers

Grace - Freedom

Suzan & Freek - Onderweg Naar Later

Bazart - Anders

Camille Dhont - Vuurwerk

Niels Destadsbader & Regi - De Wereld Draait Voor Jou

Tien Om Te Zien Live: morgen, woensdag 1 september, om 20.35 bij VTM en op VTM GO

