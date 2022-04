Nora Gharib laat Jessica en Senne blind springen in een nieuwe job die ze nóóit hadden verwacht

Vanaf maandag 4 april zien vijf Vlamingen hun leven ingrijpend veranderen. In Blind Gesprongen geven ze al hun zekerheden op om samen met Nora Gharib blind in een nieuw avontuur te springen. Ze dienen hun ontslag in en maken een grote carrièreswitch. Alleen weten ze zelf nog niet wat hun nieuwe job wordt, in welke sector ze zullen werken en voor welke werkgever. Die keuze wordt gemaakt door een team van vier experten, dat het lot van de kandidaten in handen heeft. In de eerste aflevering maakt Nora kennis met Senne en Jessica. Die laatste wordt door Nora geblinddoekt naar een nieuwe job gebracht, die ze nooit ofte nimmer had durven vermoeden…

Jessica (36) woont samen met haar man en drie dochters in Putte. Ze werkt twee jaar als deeltijdse poetshulp en is nu toe aan een grote carrièreswitch. “Ik voel dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging, daarom heb ik me ingeschreven”, klinkt het. Experten Stijn Baert (prof. arbeidseconomie), Ann De Bisschop (wellbeing expert) en Lize Gengler en Frederik Gulinck (jobcoaches bij VDAB) krijgen een beknopt dossier in handen over Jessica. Daarin zit haar CV, wat ze verdient en wat haar ambities zijn. “Ik denk dat er in deze vrouw heel veel zit, maar dat ze het zelf niet ziet op dit moment”, aldus Stijn. “Wij gaan haar tonen wat ze allemaal kan en daar de juiste job bij plaatsen.”

Na een eenmalig gesprek met de experten en een extra proef om te bepalen wat Jessica in haar mars heeft, gieren de zenuwen haar door het lijf. Nora komt haar op een wel heel bijzondere manier oppikken om haar geblinddoekt naar haar nieuwe werkgever te brengen. En dat is een werkgever die ze nooit had verwacht. “Oh nee, echt… Oh my god… Ik moet even… Dit had ik totaal niet verwacht!”, klinkt het wanneer Jessica de blinddoek afdoet. Welke job hebben de experten met haar gematcht?

Nora maakt ook kennis met Senne (27) uit Leefdaal. Hij werkt al zeven jaar als privéchauffeur en is uitgekeken op de job. “Ik heb een goed loon en een bedrijfsauto, maar het is zo’n eenzaam beroep. Ik heb al vaak gedacht om ermee te stoppen, maar heb de stap nog nooit durven zetten. Ik voel dat er veel meer in mij zit en zou het er willen uithalen, maar weet niet hoe. Daarom heb ik hulp nodig”, vertelt hij. Nora overrompelt hem met het nieuws dat de experten voor hem een nieuwe job gaan zoeken. Een met flink wat actie. Maar daarvoor moet Senne eerst zelf een krabbel zetten onder zijn ontslagbrief.

Bekijk de eerste beelden van Blind Gesprongen hier:

Niet voor publicatie:

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/293562?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>