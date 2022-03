Nora Gharib laat in Blind Gesprongen 5 Vlamingen een carrièresprong maken die hun leven ingrijpend verandert

Vijf kandidaten geven hun vaste job op, nemen ontslag bij hun huidige werkgever en springen ‘blind’ in een nieuw jobavontuur dat ze niet zelf hebben kunnen kiezen. Want dat hebben vier experten voor hen gedaan. Welke functie ze gaan invullen en in welk bedrijf of sector is één groot mysterie. Hun leven zal zich voortaan voor minstens 38 uur per week in een totaal andere omgeving afspelen. Vanaf maandag 4 april om 21u55 pakt VTM in Blind Gesprongen uit met een nieuw life-changing sociaal experiment. Nora Gharib is voor het eerst bij VTM de host van dienst en confronteert Vlamingen met de uitdaging van hun leven. Een uitdaging waarvoor ze al hun zekerheden opgeven. Zijn zij bereid hun professionele lot in handen te leggen van een team van experten? En in welke totaal nieuwe sector zullen ze belanden?

Nora Gharib is zelf ervaringsdeskundige op vlak van carrièreswitches. “Ik zou niet gelukkig worden van elke dag hetzelfde doen”, zegt ze. Zes jaar geleden besloot ze haar leven een draai van 360 graden te geven en schreef de toenmalige schoonheidsspecialiste zich in voor K3 zoekt K3. Zonder enige zang- of acteerervaring schopte ze het tot in de halve finale. Nadien ging de bal vanzelf aan het rollen als presentatrice en actrice. Nora is erg enthousiast om ook de kandidaten van Blind Gesprongen aan een nieuwe en frisse carrièrezet te helpen.

“Het is mijn eerste programma dat ik alleen presenteer, dat vind ik wel speciaal”, aldus Nora. “Zes jaar geleden heb ik zelf een sprong gewaagd en kijk waar ik nu sta. Nooit gedacht dat dit mijn passie en leven zou worden. Doen wat je graag doet is zó belangrijk. Ik wil samen met experts anderen aan een carrièreswitch helpen. Een leven veranderen. Het is durven, het is gokken, het is even alles loslaten en anderen blind vertrouwen. Maar wie weet beginnen ze daarna aan een heel nieuw hoofdstuk. Het gaat over mensen met een ‘echte’ job, die ook een ‘echte nieuwe’ job gaan doen waarvoor ze betaald worden, maar waarin ze zich evenzeer zullen moeten bewijzen. Dat is gewoon zot. En het is brandend actueel want nooit eerder hebben zo veel mensen met het idee gespeeld om van job te veranderen.”

Dit team van experten heeft het professionele lot van de kandidaten in handen

Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de UGent en intussen een begrip in Vlaanderen: ”Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 3 Vlamingen van job wil veranderen. Dat is een enorm hoog cijfer. Alleen houden wij Vlamingen doorgaans nogal lang vast aan onze job en ligt blind springen niet meteen in onze aard. Maar precies dat maakt dit experiment zo uniek”.

Ann De Bisschop is wellbeing expert, gespecialiseerd in werkgeluk. Ze geeft adviezen aan de CEO’s van de grootste bedrijven in België. “Je job maakt een essentieel onderdeel uit van je leven”, aldus Ann. “Als je weet hoe veel van je tijd je uiteindelijk aan je job spendeert, dan is werkgeluk voor een groot stuk mee bepalend voor je algemene geluksgevoel. Dat is waar mensen, maar ook bedrijven, zich steeds bewuster van worden. Gelukkige werknemers zijn productiever en zorgen ook voor een beter presterend bedrijf. Investeren in werkgeluk is ook investeren in je bedrijf. Win-win voor iedereen.”

Lize en Frederik hebben bakken ervaring als jobcoaches bij VDAB. Zij zoeken via hun netwerken en in vacatures naar jobs die een match kunnen zijn met de verschillende kandidaten. “We sluiten niets op voorhand uit en doen verschillende bedrijfsbezoeken om een duidelijker beeld te krijgen van een job of een sector”, klinkt het. “Ook voor de potentiële nieuwe werkgever is het een heel avontuur. Die krijgt evenmin de kans om een sollicitatiegesprek te doen en moet blind vertrouwen hebben in onze keuze.“

Ook Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits schaart zich achter het programma en onderstreept het belang ervan: “Met Blind Gesprongen laten we aan mensen zien hoe VDAB in de praktijk te werk gaat en hoe zij inzetten op competenties en talenten. Onze Vlaamse loopbanen zijn traditioneel gekenmerkt door stabiliteit, maar het programma laat zien dat het ook anders kan en dat dat ook een goede zaak is. Veranderen van job is goed om je loopbaan te versterken en ook sterker te staan op onze arbeidsmarkt. Bovendien kunnen we zo ook beter vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar afstemmen, en dat is zeker nodig in tijden van arbeidsmarktkrapte.”

Het expertenteam neemt het professionele lot van de kandidaten in handen en zoekt voor hen dé ideale jobmatch. Van elke kandidaat krijgen ze enkel een beknopte CV met info over hun huidige job, hun huidig loon en hun diploma’s en opleidingsniveau. Zodra de kandidaten hun ontslag hebben ingediend, krijgen ze tijdens één gesprek de kans om de experten te overtuigen van hun talenten. Nadien beslist het team of er nog extra testen nodig zijn om meer zicht te krijgen op eventueel ‘verborgen’ talenten en competenties.

Zodra de experten de verschillende jobs hebben doorgelicht, hakken ze samen de knoop door en mag Nora de kandidaten geblinddoekt naar hun nieuwe werkplek brengen. Pas wanneer ze hun blinddoek afnemen, weten ze waar hun professionele toekomst ligt en wat ze zullen verdienen. En dan is het tijd om blind te springen. Na een periode van maximum drie maanden wordt de balans opgemaakt: wie stopt en zit mogelijk zonder werk? En wie heeft echt de switch gemaakt naar zijn of haar droomjob?

