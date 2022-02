Nora Gharib in tranen in Een Echte Job: “Dit is een wake-upcall”

In Een Echte Job, nu donderdag 3 februari om 20u35 bij VTM, staat de eerste late shift op de planning voor de vijf bekende stagiaires. Tijdens die shift leren ze allemaal meer dan ooit dat vreugde en verdriet in het ziekenhuis dicht bij elkaar liggen. Op neurochirurgie ontmoet Nora iemand met een zwaar hersenletsel. De man heeft een tracheotomie ondergaan en ademt door een luchtbuisje in zijn keel. Wanneer Nora en haar mentor Elke bij hem langsgaan, gaat zijn toestand plots snel achteruit. Nora kan als enige een woordje Arabisch en weet hem als vertaler te kalmeren. Na het incident kan Nora haar tranen nauwelijks bedwingen: “Het was heel heftig en onverwacht. Die man is jonger dan ik, dat is een wake-upcall.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Jonas start vol zelfvertrouwen aan zijn shift op geriatrie en krijgt een nieuwe uitdaging op zijn bord. Bij de opname van nieuwe patiënten wordt er steeds een uitgebreide vragenlijst afgenomen, iets wat Jonas voor zijn rekening mag nemen bij Mia. En niet alle vragen in die vragenlijst zijn even voor de hand liggend… “Sorry Mia, ik moet het vragen. Neem jij drugs?”, lacht Jonas. Nadien mag hij samen met mentor Martijn een stoma vervangen. “Dat is pittig. Toen ze spraken over een stukje darm er uitsteekt dacht ik een darm van plastic. Maar dat is dus écht een stuk darm hé”, vertelt Jonas. “Ik weet niet wat het witst is, je gezicht of je uniform”, lacht zijn mentor.

Voor Joris breekt een spannend moment aan. Hij mag van zijn mentor Bart een griepspuit zetten bij één van zijn collega’s. Een vuurdoop die niet alleen bij Joris zelf maar ook bij zijn mentor Bart voor heel wat extra stress zorgt. “Ik heb er echt slappe benen van”, lacht Bart. Frances krijgt het op oncologie moeilijk na een bijzondere ontmoeting met een vrouw die een hersentumor had. “Mijn mama heeft dezelfde operatie ondergaan en bij haar is het niet gelukt. Het is leuk om te zien dat het bij andere mensen wel lukt, maar het pikt ook even”, vertelt Frances openhartig.

