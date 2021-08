Nora Gharib gaat op zoek naar de ideale jobswitch in nieuw VTM-programma

De Vlaming is een gewoontedier, ook als het op een job aankomt. Heel wat mensen blijven op hun vertrouwde werkplek uit gewoonte of omdat ze de sprong niet durven wagen. Terwijl ze vaak gelukkiger en zelfs succesvoller kunnen zijn in een totaal andere job. Anderen blijven dan weer eeuwig studeren omdat ze door keuzestress maar niet aan een échte carrière durven beginnen. En nog anderen weten na een lange periode van werkloosheid niet goed welke richting ze uit willen. VTM wil deze mensen helpen om de sprong te wagen en voor de jobswitch te kiezen die hen op het lijf is geschreven. In het gloednieuwe programma Blind Begonnen (werktitel) staat Nora Gharib mensen bij die hun carrièrelot uit handen geven aan een groep experten, die voor hen de ideale jobmatch zullen vinden.

In Blind Begonnen (werktitel) confronteert Nora onbekende Vlamingen met een ingrijpende en levensveranderende uitdaging. Is hij/zij bereid zijn/haar professionele lot in de handen te leggen van een team van professionals? Dat team heeft maar één doel voor ogen: de persoon confronteren met de realiteit en begeleiden op weg naar de ideale professionele move. Een life-changing realityprogramma.

Nora Gharib is zelf een volleerd ervaringsdeskundige als het aankomt op carrièreswitches.. “Ik zou niet gelukkig worden van elke dag hetzelfde te doen”, maakt ze duidelijk. Vijf jaar geleden besloot ze daarom om haar leven een draai van 360 graden te geven en schreef de toenmalige schoonheidsspecialiste zich in voor het televisieprogramma K3 zoekt K3. Zonder enige zang- of acteerervaring strandde ze in de halve finale. Hierna ging de bal vanzelf aan het rollen als presentatrice en actrice. Nora is erg enthousiast om de kandidaten van Blind Begonnen (werktitel) een nieuw en fris leven te geven dat ze verdienen.

Nora Gharib: “Het is mijn eerste programma dat ik alleen presenteer, dat vind ik wel speciaal. Zes jaar geleden heb ik zelf een sprong gewaagd en kijk waar ik nu sta. Nooit gedacht dat dit mijn passie en leven zou worden. Doen wat je graag doet is zó belangrijk en ik wil samen met experts anderen aan een carrièreswitch helpen. Een leven veranderen. Het is durven, het is gokken, het is even alles loslaten en anderen blind vertrouwen. Maar wie weet beginnen ze daarna aan een heel nieuw hoofdstuk!”

Nora Gharib zoekt kandidaten die de sprong willen wagen: schrijf je in via vtm.be

Durf jij jouw werkgeluk op plaats één te zetten? Ben jij klaar om van werk te veranderen, maar weet je niet wat je anders wil doen? Ga voor de ultieme carrièreswitch en schrijf je nu in op vtm.be. En wie weet vinden de experten van Blind Begonnen (werktitel) dan misschien wel de job van jouw leven.

Bekijk de oproep hier:

Niet voor publicatie:

De foto's uit de mail kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

De video kan je delen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/243208?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>