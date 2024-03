Nora Gharib en de experten gaan tot het uiterste om een nieuwe job te vinden voor Martyna en Audric 

Vier waaghalzen, drie topexperts en vier splinternieuwe uitdagingen. In Blind Gesprongen wagen vier kandidaten blindelings de sprong in een experiment dat hun leven drastisch zal veranderen. Ze nemen ontslag of geven hun zekerheden op en laten experts Ann De Bisschop, Lize Gengler en Stijn Baert hun nieuwe carrière kiezen. In de eerste aflevering ontmoet Nora Gharib Audric, een jongeman met een visuele beperking, en Martyna, een hardwerkende huishoudhulp en mama van twee. Martyna, die meer avontuur in haar leven wil, wordt tijdens een opdracht getest op durf en koelbloedigheid. Vaardigheden die van pas zullen komen in haar toekomstige job. En ook Nora gaat in die zoektocht tot het uiterste…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Dit team van experten heeft het professionele lot van de kandidaten in handen

Ann is wellbeing expert en geeft dagelijks keynotes en workshops over welzijn en werkgeluk. “We spenderen gemiddeld 90.000 uur van ons leven op en aan het werk, dus ons werkgeluk bepaalt ons algemeen geluk. Waarom werken zoveel mensen dan nog ergens tegen hun zin en wagen ze de sprong niet naar een andere job of werkgever?” Lize is jobcoach bij VDAB en heeft samen met haar team een uitgebreid werkgeversnetwerk om de perfecte match te maken. “Ik heb enorm veel bewondering voor de kandidaten maar ook voor de werkgevers was het spannend. Ze zijn blind mee gesprongen in dit avontuur, zo is er geen sollicitatiegesprek. Het zijn stuk voor stuk werkgevers die de ‘witte raaf’ durven loslaten.” Stijn is professor arbeidseconomie aan de UGent en werkexpert van HLN. “Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 18% van de Vlaamse werknemers écht tevreden zijn met hun baan. Toch doet ongeveer de helft van ons zijn baan al 10 jaar of langer. Het mag dus duidelijk zijn: meer mensen moeten durven losbreken uit hun gouden kooi.”

Martyna en Audric wagen als eersten een carrièresprong in het diepe

Martyna (31 jaar, uit Londerzeel) werkt als huishoudhulp en kwam 12 jaar geleden in haar eentje vanuit Polen naar België. “Ik leefde in armoede maar had daar geen toekomst. Op een dag heb ik mijn zak gepakt en ben ik naar België gekomen”, vertelt Martyna. Het duurde niet lang voor ze haar grote liefde tegenkwam. “Als je jezelf alleen focust op je gezin en partner is een goede balans creëren voor jezelf moeilijk. Ik ben mezelf verloren.” Haar levensverhaal maakt indruk op de experten. “Het is een vrouw met ballen!”, lacht Lize. “Ik denk dat we een vrij grote sprong mogen maken”, concludeert Ann. De experts hebben voor Martyna dan ook verschillende pistes op het oog. “Ik ben rustig maar hou ook van actie. Spice it up!”, lacht Martyna. Woorden die de experts ter harte nemen. Een uitdagende test moet onthullen of Martyna koelbloedig genoeg is in stressvolle situaties. Zal ze slagen? En welke carrière wacht haar?

Nora maakt ook kennis met Audric (25, uit Oostrozebeke). Audric heeft een visuele beperking en zet zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt. “Iedereen denkt dat hele dagen thuis zitten de max is, maar uiteindelijk is dat niet meer dan de hel”, vertelt Audric. “Jammer genoeg heb ik mijn talenten nog nooit kunnen tonen. Ik krijg niet altijd de kans. Als je mij hebt naast een kandidaat waarvoor je niets extra moet doen, dan is de keuze rap gemaakt.” De experts ontdekken zijn passies, zoals darten en pianospelen, en zoeken een job waarin Audric zijn talenten optimaal kan benutten. “Audric is een goede kandidaat, hij wil ervoor gaan in de arbeidsmarkt maar wordt door zijn visuele beperking geconfronteerd met heel veel drempels. Wij willen werknemers over die eerste drempel duwen”, klinkt het bij Stijn.

