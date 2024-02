Nora Gharib daagt 4 Vlamingen uit om blindelings voor een nieuw carrièrepad te gaan in Blind Gesprongen 

Bijna 8 op de 10 Vlamingen zijn matig of helemaal niet tevreden met hun huidige job maar durven de sprong naar een nieuwe job niet te wagen. In het nieuwe seizoen van Blind Gesprongen laat Nora Gharib vier Vlamingen blindelings een nieuw carrièrepad inslaan. Ze leggen hun werkgeluk in handen van Nora en drie experts die voor hen dé ideale job zoeken. Ann De Bisschop, wellbeing expert, Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent en werkexpert van HLN, en Lize Gengler, VDAB-jobcoach, buigen zich over het professionele lot van de kandidaten. Dit seizoen zeggen Martyna (31, uit Londerzeel) en Sarah (31, uit Melle) hun huidige job vaarwel, én nemen voor het eerst ook twee werkzoekenden deel aan dit avontuur. Audric (25, uit Oostrozebeke), die leeft met een visuele beperking, en Victor (28, uit Vinderhoute), die na een donkere periode weer klaar is om de arbeidsmarkt te betreden.

Nora Gharib: "Bijna 80% van de Vlamingen is matig of helemaal niet tevreden met hun huidige job en twijfelt of die wel echt bij hen past. Opmerkelijk genoeg blijft ongeveer de helft van hen 10 jaar of langer hetzelfde werk doen. Bovendien zitten ongeveer 100.000 werkzoekenden al meer dan een jaar thuis, terwijl het aantal openstaande vacatures nog nooit zo hoog is geweest. Veel mensen durven niet switchen naar een andere job, zelfs als dat hen gelukkiger zou maken. In Blind Gesprongen gooien we de traditionele manier van werk zoeken volledig overboord en begeleiden we vier Vlamingen op weg naar meer professioneel geluk. Onze experts zorgen ervoor dat ze blindelings springen, maar vooral vanuit hun passies en talenten, waar ze zelf misschien nog niets van wisten. Want geluk in je carrière is niet alleen voor de happy few, maar iets wat we allemaal willen."

Bekijk hier de trailer van het nieuwe seizoen:

Het topic blijft brandend actueel. Dat benadrukt ook Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns: “De krapte op de arbeidsmarkt biedt heel wat kansen, in het bijzonder voor mensen die vandaag nog niet actief op zoek zijn naar werk. Daar ben ik van overtuigd, we hebben hun handen ook meer dan nodig. Ik hoop dat Blind Gesprongen dat kan laten zien en mensen kan inspireren om de stap naar werk te zetten. Dat VDAB daarbij kan helpen, toont jobcoach Lize. VDAB staat klaar om iedereen te helpen die de stap naar werk wil zetten."

Deze vier Vlamingen leggen hun professionele lot in handen van experts Ann De Bisschop, Stijn Baert en Lize Gengler

Martyna (31, uit Londerzeel), een fulltime moeder van twee dochters, verliet op 19-jarige leeftijd haar geboorteland Polen om in België een betere toekomst op te bouwen. Ondanks haar droom om psychologe te worden, belandde ze uiteindelijk in een baan als poetshulp. Sarah (31, uit Melle), kersverse moeder van twee, werkt al vijf jaar als visual merchandiser bij een winkelketen. Als creatieve duizendpoot staat ze klaar voor een nieuwe uitdaging. Beiden zeggen ze vaarwel tegen hun huidig beroep en tekenen ze blind voor een gloednieuwe job, gekozen door experten Ann De Bisschop, Stijn Baert en Lize Gengler.

Dit seizoen wagen ook twee werkzoekenden zich opnieuw in het werkveld. Audric (25, uit Oostrozebeke) leeft met een visuele beperking en heeft tot nu toe geen werkervaring opgedaan. Het dagelijks thuis zitten begint zwaar te wegen, en hij wil zich nuttig voelen door een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Victor (28, uit Vinderhoute) heeft acht jaar als drukker gewerkt, maar zijn leven nam een onverwachte wending toen hij de afgelopen twee jaar worstelde met een depressie, aangewakkerd door een gokverslaving. Na twee jaar van inactiviteit ziet Victor deze periode als een kans om zijn leven weer op de rails te krijgen. In welke geheel nieuwe sector belanden ze? En blijven ze na drie maanden op hun frisse carrièrekoers of niet?

Blind Gesprongen: vanaf 7 maart elke donderdag om 21u50 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie:

​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/428121?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>