Nooit eerder was Code van Coppens zo eng: Bart Kaëll, Luc Appermont, Gloria Monserez en Maksim Stojanac doen het in hun broek

Op zondag 11 december rollen Mathias en Staf Coppens de rode loper uit voor niemand minder dan Bart Kaëll en Luc Appermont. Zij zijn net als Gloria Monserez en Maksim Stojanac uitgenodigd op een exclusieve filmpremière. Klinkt glamoureus? Vergeet het maar: al snel komen de twee bekende duo’s terecht in de horrorfilm ‘Staffie en Mathriaan’. Of hoe een op het eerste zicht romantische en oogstrelende cinemazaal het vernuftige decor vormt voor een nieuwe aflevering van Code van Coppens.

“Luc zal het denkwerk moeten doen, en ik het doewerk”, weet Bart Kaëll al voor Staf en Mathias in de huid kruipen van een ziekelijk gestoorde clown en acrobaat. Dat het koppel erg complementair is, kan enkel een voordeel zijn, maar Bart en Luc moeten zich wel bewijzen tegenover de jonge durfallen Gloria en Maksim. Hoewel, durfallen?

Welk duo houdt zich het best staande in de darkroom van de cinema, wanneer ze er oog in oog komen te staan met terraria vol slangen, tarantulas en ander even aaibaar gezelschap? Nooit eerder was Code van Coppens zo eng. Wie durft kijken? Code van Coppens - ofwel de première van horrorprent ‘Staffie en Mathriaan’ - op zondag 11 december om 20.35 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Code van Coppens Unlocked: wegens succes verlengd tot eind januari

Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich sinds enkele weken ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in Code van Coppens Unlocked. Wegens succes worden de escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen verlengd tot eind januari. Meer info op www.codevancoppens.be .

Niet voor publicatie: