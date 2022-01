Nieuwkomer Flamme Fatale zet The Masked Singer in vuur en vlam

The Masked Singer is back! En hoe. Maar liefst 1,9 miljoen kijkers zaten op het puntje van hun stoel tijdens de eerste show, die zo een spectaculair marktaandeel van 67,2% haalde (VVA 18-54, live+uitgesteld). Op VTM GO haalde de eerste show 240.000 views. De verrassing was groot toen Yanina Wickmayer als eerste ontmaskerd werd en Roos bijgevolg The Masked Singer moest verlaten. Maar even groot wordt de verbazing nu vrijdag 21 januari om 20u35 in de tweede show. Daarin maakt immers een nieuwe Masked Singer haar intrede. De intrigerende, sensuele en vurige Flamme Fatale steekt het kot volledig in brand.

De hele week werd er op sociale media druk gespeculeerd over de nieuwe Masked Singer die deze week zijn intrede zou maken. De kijkers kregen aan het einde van de vorige show immers een vlammenzee te zien en die vlammen doken de voorbije week geregeld op op het scherm. Ze luidden de komst in van Flamme Fatale, die vrijdag voor het eerst zal zingen. Flamme Fatale is vurig, speels en verleidelijk. Vol passie gaat ze door het leven. Ze is heel zelfbewust en geen enkele man of vrouw is veilig voor haar versierkunsten. Met haar licht accent draait ze iedereen rond haar vingertje. Maar wie is Flamme Fatale echt?

“Bonjour, ik ben Flamme Fatale”, licht ze alvast een tipje van de sluier. “Ik brand van verlangen om aan The Masked Singer te beginnen. Want ik weet van wanten. Maar ik ben wel een beetje nerveus. Ik sta hier met een bang hartje. Dat is niet erg, elk vuur begint met een voorzichtig vlammetje. Je moet het gewoon aanwakkeren. En dan ga ik de wereld rond. Eens mijn vonk overslaat ben ik niet meer te blussen. Ik steek iedereen aan met mijn enthousiasme. En ik doe jullie allemaal smelten.”

Maak hier kennis met Flamme Fatale:

Ook de leukste onderzoekcommissie van het land ziet er deze week wat anders uit. Julie Van den Steen en Karen Damen krijgen versterking van Aap en Duiveltje, oftewel Ruth Beeckmans en Andy Peelman. Die laatste heeft zich alvast goed voorbereid…

Bekijk de preview hier:

In deze songs en duels bijten de 8 Masked Singers zich vast in show 2:

Flamme Fatale met Stop This Flame van Celeste vs Robots met Cheap Thrills van Sia

Edelhert met Sorry van Justin Bieber vs Cycloop met Every Little Thing She Does Is Magic van The Police

Miss Poes met Drivers License van Olivia Rodrigo vs Papegaai met Watermelon Sugar van Harry Styles

Radijsje met It’s Not Unusual van Tom Jones vs Ridder met I’ll Never Love Again uit de film A Star Is Born

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcodes: