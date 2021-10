Nieuwe zondagavond bij VTM met Code van Coppens en het langverwachte De Bende van Jan de Lichte

Een stevige dosis gezinsentertainment en prestigieuze fictie: dat is de nieuwe zondagavond bij VTM vanaf 17 oktober. Staf en Mathias Coppens laten elke week om 19u55 een nieuwe lading bekende Vlamingen om ter snelst ontsnappen uit hun spectaculaire escape rooms. En Matteo Simoni kruipt aansluitend om 21u00 in de huid van Jan de Lichte, een struikrover die al plunderend een bloedig spoor door Vlaanderen trekt.

Nieuw seizoen van Code van Coppens: nog nooit liet bekend Vlaanderen zich zo makkelijk opsluiten

725.264 kijkers (34,3% op VVA 18-54, live+uitgesteld) zochten tijdens het succesvolle tweede seizoen van Code van Coppens samen met de deelnemende BV’s naar aanwijzingen om te ontsnappen uit de ingenieuze kamers van Staf en Mathias. Vanaf zondag 17 oktober trakteren de broers Coppens opnieuw op heel wat verrassende raadsels en uitdagingen in een spiksplinternieuw seizoen van het populaire programma.

Eén van de stokpaardjes van Code van Coppens zijn de vernuftig gemaakte en prachtig gedecoreerde kamers waar de bekende duo's in worden gedropt. En dat is voor dit nieuwe, derde seizoen niet anders. Wat dacht je van een heuse skipiste mét functionerende skilift in Tirol? Meteen de eerste escape room ter wereld waar je kan skiën. Een onbewoond eiland na een noodlanding met het vliegtuig of aan boord van de Titanic. Het is slechts 'het topje van de ijsberg' van verrassende themakamers die de kijker maar ook de deelnemende BV’s binnenkort krijgen voorgeschoteld.

En door die unieke decors staan ook steeds meer verrassende bekende Vlamingen in de rij om zich vrijwillig én met de glimlach te laten opsluiten door Staf en Mathias. Slechts een kleine greep uit de duo's van deze derde reeks: Ingeborg & Christoff, Natalia & Jef Neve, Conner Rousseau & Guga Baul, Dominique Persoone & Imke Courtois, maar ook broers Koen & Kris Wauters. Beschikken ze over de nodige skills om alle hindernissen te trotseren en de raadsels te ontrafelen? Wie kan het snelst de code kraken?

Het succes van Code van Coppens is ondertussen uitgedijd tot ver buiten Vlaanderen. Ook in Wallonië, Nederland -waar Staf en Mathias ook zelf presenteren- en Denemarken proberen bekende koppen de knotsgekke kamers van de broers Coppens te kraken. In het voorjaar vloog een televisieploeg uit Dubai zelfs speciaal over naar België voor een eigen versie die nu via de zender OSN in 24 Arabische landen is te zien.

De Bende van Jan de Lichte, fictie van de bovenste plank met een absolute topcast

In deze prestigieuze reeks vertolkt Matteo Simoni het hoofdpersonage van Jan de Lichte, een sympathieke boef die strijdt voor rechtvaardigheid en vrijheid. Tincke, gespeeld door Stef Aerts, is zijn kompaan en de leider van de roversbende waar Jan in terecht komt. De overige topcast bestaat onder meer uit Tom Van Dyck, Anemone Valcke, Iwein Segers, Charlotte Timmers, Rik Verheye, Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans en Jeroen Perceval.

Losjes geïnspireerd op de gelijknamige historische roman van Louis Paul Boon, is De Bende van Jan de Lichte een tiendelige dramareeks die zich afspeelt in het Vlaanderen van de 18de eeuw. Het arme volk wordt onderdrukt door de zoveelste bezetter. De struikrover Jan de Lichte en zijn kompaan Tincke vormen een roversbende, die al plunderend een bloedig spoor door Vlaanderen trekt. Ze overvallen postkoetsen en kastelen en verdelen hun buit onder de armen. Zo groeit Jan de Lichte tegen wil en dank uit tot een volksheld. De Vlaamse Robin Hood.

De regie van De Bende van Jan de Lichte was in handen van Maarten Moerkerke (De 13 Geboden) en Robin Pront (D'Ardennen).

