Nieuwe woensdagavond bij VTM: spanning in ‘Helden van Hier: Politie Oostende’ en pakkende momenten in ‘Axel Gaat Binnen’

Eind augustus lanceerde VTM een hele lading splinternieuwe titels en terugkerende successen. Ook op woensdag is er voortaan wat nieuws onder de zon want vanaf 15 september geniet de VTM-kijker van een gloednieuwe tv-avond. Na Familie doet Helden van Hier: Politie Oostende om 20u35 de adrenaline van het scherm spatten tijdens de talloze interventies in de grootste kuststad van ons land. Aansluitend om 21u45 leeft Axel Daeseleire opnieuw 5 dagen en 4 nachten mee achter gesloten deuren in het nieuwe seizoen van Axel Gaat Binnen.

Spanning en adrenaline door de ogen van de politie van Oostende

Helden Van Hier: Politie Oostende geeft vanaf 15 september elke woensdagavond om 20u35 een inkijk in het leven van de politie van de grootste kuststad van ons land. 179 straffe politiemannen en -vrouwen staan 24/7 paraat voor de inwoners, tweedeverblijvers en vele bezoekers van de Koningin der Badsteden. Gedurende meer dan honderd shifts volgden de actiecamera’s hun dagelijkse en soms levensgevaarlijke werkzaamheden. Van een wilde achtervolging tot een verhoor na een diefstal, een inval met getrokken wapens en de speurtocht naar een vermist kind. Tussen de bloedstollende acties door zorgen de luchtigere interventies en spontane gesprekken in de patrouillewagen voor de nodige ontlading.

Nieuwe verhalen en pakkende momenten in Axel Gaat Binnen

Axel Daeseleire gaat in het tweede seizoen opnieuw elke woensdagavond om 21u45 binnen op bijzondere plaatsen waar de deuren normaal gezien gesloten blijven. 5 dagen en 4 nachten leeft hij in Axel Gaat Binnen mee op het ritme van zijn medebewoners op nooit eerder geziene locaties zoals een blindeninstituut, het zeepreventorium voor kinderen en jongeren met obesitas en een luxe rusthuis. Axel gaat in dialoog met de mensen die er verblijven en werken, en krijgt een inkijk in de mooie, oprechte en vaak aangrijpende verhalen die zich afspelen binnen deze muren.

