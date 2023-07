Nieuwe VTM-telenovelle krijgt de titel ‘Milo’: opnames zijn gestart met ervaren rasacteurs en jong talent in de cast

De kogel is door de kerk, de kijker heeft beslist. Het personage van CAMILLE in de nieuwe VTM-telenovelle krijgt de naam Milo. Die naam wordt ook de titel van de serie, die in 2024 op het scherm komt. Vandaag, dinsdag 4 juli, werd op de set in Boortmeerbeek het startschot gegeven van de studio-opnames. In de cast komt een mix van ervaren rasacteurs en jong talent samen. De eerste namen zijn alvast gelost: o.a. Mathias Mesmans, Mathijs F Scheepers, Emanoel Borges, Katelijne Verbeke, Sieg De Doncker en Karen Damen zullen in de reeks schitteren naast CAMILLE.

Bekijk de video hier:

De telenovelle ‘Milo’ wordt een modern sprookje waar muziek in zit. De serie vertelt het verhaal van Milo, een bijzonder talentvolle bakkersdochter met een gouden stem, die verplicht wordt haar talent voor de buitenwereld te verbergen. Hoe hard ze ook droomt van een leven vol zang en muziek. Het hoofdpersonage uit de telenovelle wordt vertolkt door zangeres, danseres, actrice én popsensatie van het moment CAMILLE. Naast het hoofdpersonage duiken ook deze personages op in het verhaal.

CAMILLE speelt Milo

Milo is de dochter van een bakker en heeft een gouden stem. Ze woont samen met haar vader Pol en oma Alice in de gezellige bakkerij. Milo heeft een diploma bedrijfsbeheer op zak, maar stiekem droomt ze van een carrière als popzangeres. Thuis is er echter weinig plaats voor muziek. Milo’s grote idool, maar ook grote tegenpool, is popzanger Liam. Voor hem heeft ze stiekem een boontje.

CAMILLE beleefde haar grote doorbraak als het personage Camille Van Beem in de jeugdserie #LikeMe. Nadien spitste ze zich toe op haar zangcarrière en groeide ze solo uit tot één van de grootste popsensaties van het moment. CAMILLE combineert moeiteloos zingen, dansen én acteren. De perfecte combinatie voor de muzikale telenovelle Milo.

Mathijs F Scheepers speelt Pol, de vader van Milo

Pol is een gepassioneerde dorpsbakker en de vader van Milo. Jaren geleden vroeg hij zijn moeder Alice om bij hen in te trekken en in de zaak te helpen. Aan zijn vrouw wil hij niet herinnerd worden, hij praat nooit over haar. Pol heeft het hart op de juiste plaats. Hij blijft echter in het verleden hangen en dat staat nieuw liefdesgeluk in de weg.

Mathijs F Scheepers was als acteur al te zien in tal van series, films en theaterproducties. Het grote publiek kent hem van (hoofd)rollen in Vermist, Clan, Black-Out, Arcadia, De Bende van Jan De Lichte, Kinderen Van Dewindt en De Smaak Van De Keyser. Hij speelde ook mee in films zoals Zot Van A., Brasserie Romantiek, Smoorverliefd en De Collega’s 2.0. Mathijs is daarnaast medeoprichter van SKaGeN, het theatergezelschap waarin hij ook zelf actief is als acteur.

Katelijne Verbeke speelt Alice, de oma van Milo

Alice is de moeder van Milo’s vader Pol. Ze is niet alleen haar lieve oma, maar ook haar vervangmoeder. Alice is een manusje-van-alles. Ze is er altijd geweest. Helpen is haar tweede natuur. Ze heeft voor iedereen een vriendelijk woord en, voor wie het horen wil, een gouden raad.

De lijst met theater-, film- en tv-producties op het palmares van Katelijne Verbeke is eindeloos. Ze schitterde in series als Zuidflank, De Dag, Loslopend Wild, Assisen en Eigen Kweek en was te zien in films als Dossier K en Hasta La Vista. Katelijne sleepte een Gouden Kalf-nominatie in de wacht voor haar rol in de film Ongenade en was ook tweemaal genomineerd voor een Theo d' Or: in 1995 voor de titelrol in Agatha en in 2005 voor de rol van Anna in Iets Over De Liefde.

Emanoel Borges speelt Jesse, de beste vriend van Milo

Jesse is de beste vriend en vertrouwenspersoon van Milo. Behalve een goede observator, is hij slim, guitig en oprecht. Hij heeft lak aan uiterlijk vertoon of divagedrag. Dat zorgt ervoor dat hij als één van de eersten Milo opmerkt, zowel haar talent als haar goed karakter. Haar oprechtheid, dankbaarheid en bescheidenheid zijn eigenschappen die Jesse hoog in het vaandel draagt.

Emanoel Borges is rapper, professioneel voetballer én acteur. In 2021 had hij nog nooit op een set gestaan, maar sindsdien scoorde hij een rol in drie series. Emanoel was te zien in de jeugdreeks Panna en #LikeMe, maar brak bij het grote publiek door met zijn rol als Arthur in de VTM-telenovelle Lisa. Daar komt nu met Milo een tweede telenovelle bij.

Mathias Mesmans speelt Liam, de love interest van Milo

Liam is een jonge popster met bakken talent. Eén van zijn belangrijkste talenten is echter ook het breken van harten. Zijn relatie met Fran neemt hij dan ook niet al te serieus. Liam is een levensgenieter. Extravert, nonchalant en impulsief. Een tegenpool van Milo. En toch heeft ze een stevige boon voor hem.

Mathias Mesmans kreeg in 2016 een rol te pakken in de Ketnet-musical Unidamu. Nadien vertolkte hij één van de hoofdrollen in de jeugdserie GameKeepers van Studio 100, die op Ketnet te zien was. Zijn rol in de telenovelle Milo wordt zijn eerste langlopende rol in een televisieserie.

Sieg De Doncker speelt Lou, de broer van Liam

Lou is de broer van Liam en een echte macho. Daar waar Liam een impulsief, nonchalant en speels leven leidt, koos Lou voor een job bij de politie. Als inspecteur is hij de vertegenwoordiger van de arm der wet en de steun en toeverlaat van elke burger. Althans… in theorie. Want ook hier kan schijn bedriegen.

Sieg De Doncker vertolkte van 2021 tot 2023 de rol van Koen Peyskens in Familie. De iets jongere kijker kent hem voornamelijk als één van de Helden, de jeugdserie die ook twee films kreeg. In 2021 speelde hij bovendien een gastrol in de telenovelle Lisa en was hij te zien in de film De Familie Claus 2.

Karen Damen speelt Maud, de mama van een schoolvriendin van Milo

Maud is een harde tante. Ze heeft twee dochters en wil hen koste wat het kost aan de top van de showbizz brengen. Maar daarvoor heeft ze Milo nodig. Maud gaat over lijken en zal er alles aan doen om het succes van haar dochters te verzilveren.

Al drie jaar lang geeft Karen Damen elke avond gestalte aan verpleegster Vanessa Mariën in Familie. Haar eerste grote acteerrol in een fictiereeks. Eerder was Karen ook te zien in verschillende theaterproducties, zoals Blind Date in 2017 en Assisen 2: De Gifmoord in 2018. In 2020 voegde ze daar nog Chateau Cupido aan toe en kreeg ze een rol te pakken in de jeugdreeks #LikeMe.

De nieuwe telenovelle ‘Milo’ gaat in de loop van 2024 van start bij VTM, als opvolger van ‘Lisa’. De studio-opnames gingen vandaag alvast goed van start op de set in Boortmeerbeek, de buitenopnames worden later aangevat in Willebroek. Deze foto’s werpen een unieke blik achter de schermen en volgen de cast in de make-up, bij de styling én in het eerste decor van de reeks: de bakkerij van Milo’s vader Pol.

Niet voor publicatie:

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

​De video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/386101?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>