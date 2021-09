Nieuwe VTM-reeks Billie vs Benjamin verkozen tot beste serie op International TV Series Festival in Berlijn

Nadat ze eerder deze week een prestigieuze Emmy-nominatie op zak staken voor Da’s Liefde! wordt er opnieuw champagne ontkurkt bij productiehuis Shelter. De gloednieuwe VTM-reeks Billie vs Benjamin ging gisteren, zaterdag 25 september, in wereldpremière op het International TV Series Festival in Berlijn en won er goud in de categorie Best TV Series. Billie vs Benjamin is naast Studio Tarara de tweede VTM-reeks waarmee Shelter de award voor beste serie binnenrijft.

Billie vs Benjamin is een comedy drama over een links meisje en een rechtse jongen die verliefd worden op elkaar. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Charlotte Timmers, die de rol van Billie speelt, en Ward Kerremans, die de rol van Benjamin vertolkt. Zij woonden de uitreiking samen met Sofie Peeters van Shelter live bij in Berlijn en kregen daar de award overhandigd.

Sofie Peeters van Shelter: “Wat een week! En wat een première voor Billie vs Benjamin, straf! Het creatieproces van Billie vs Benjamin was verre van evident. Het was een uitdaging om een zwaar beladen thema zoals polarisatie en politieke voorkeur breed aantrekkelijk te maken. En toch was dat van in het begin ons duidelijk doel: een relevant thema waar ieder van ons dagelijks mee te maken krijgt op een geestige manier bespreekbaar maken. Wat ben ik trots dat we er nu al internationale erkenning voor krijgen.”

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Vanuit VTM willen we het hele team van Shelter van harte feliciteren met deze mooie award én met de nominatie voor een Emmy eerder deze week. We zijn ongelofelijk trots dat twee VTM-titels, Da’s Liefde! en Billie vs Benjamin, opvallen in het buitenland en gewaardeerd worden. Dit is opnieuw een bewijs van creativiteit en kwaliteit van onze programma’s, die vaak ook in eigen land ontwikkeld worden.”

De opnames van Billie vs Benjamin zijn inmiddels afgerond. Het script werd geschreven door Tim van Aelst en David Vennix, geregisseerd door Tim Van Aelst en Dries Vos. De reeks werd gemaakt in coproductie met VTM en met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. De reeks zal in 2022 eerst bij Streamz en later op het jaar bij VTM te zien zijn.

