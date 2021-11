Nieuwe realityreeks ‘Pech Onderweg’ gaat op pad met de wegenwacht: van platte batterijen tot het bevrijden van een kind

Dagelijks belanden heel wat chauffeurs in vervelende situaties on the road. Ze zijn gestrand met een klapband, motorpech of een platte batterij: de wegenwacht to the rescue! Vanaf dinsdag 23 november kunnen de VTM 2-kijkers mee op pad. Elke dinsdag om 21u40 is er de nieuwe reeks ‘Pech Onderweg’ waarin dertien wegenwachters automobilisten uit de nood helpen. Het zijn telkens avonturen vol technische uitdagingen en boeiende ontmoetingen. En sommige situaties nemen al snel een spannende wending, zoals wanneer wegenwachter Christian wordt opgebeld door paniekerige ouders om hun opgesloten kind te bevrijden uit de wagen...

Bekijk de preview hier:

In de eerste aflevering maken we kennis met de sympathieke Christian uit Brussel. Hij zet zich al vijf jaar in voor chauffeurs in trouble, zoals een elektricien die ironisch genoeg zijn elektrische wagen niet aan de praat krijgt. Wegenwachter Collin is een unieke verschijning, hij gaat namelijk met de bakfiets op pad in regio Brussel-Leuven. Vanaf dinsdag 23 november bij VTM 2 krijgt de kijker een unieke inkijk in het leven van Christian, Collin en hun collega's, zowel tijdens de werkshift als na de uren. De reeks werd gemaakt in samenwerking met Touring.

Nieuwe reeks ‘Pech Onderweg’, vanaf dinsdag 23 november om 21u40 bij VTM 2 en op VTM GO .

Niet voor publicatie: De foto's uit de mail kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be/ . Uitgebreid fotomateriaal vind je op https://foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via volgende embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/265518?automute=false&autoplay=false&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>