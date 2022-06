Nieuwe mysterieuze boeren én boerin stellen zichzelf ‘incognito’ voor in oproepaflevering Boer Zkt Vrouw

Het afgelopen seizoen van Boer Zkt Vrouw was het meest succesvolle ooit. Cupido schoot flink raak en hoeft de pijlen niet op te bergen want Dina Tersago heeft 4 nieuwe, mysterieuze boeren en 1 sympathieke boerin klaarstaan voor het nieuwe seizoen van Boer Zkt Vrouw. Vijf nieuwe persoonlijkheden die zich willen settelen en hun hart volledig willen openstellen voor de liefde. In de eenmalige oproepaflevering op vrijdag 24 juni, meteen na de seizoensfinale van Familie om 21u05 bij VTM, gaat Dina langs bij Cathy, Jef, Kevin, Stef en Raphaël. En ook dit seizoen is ‘incognito’ het codewoord en primeert het innerlijke op het uiterlijke. De vijf boeren tonen wie ze zijn, maar houden tegelijk hun looks nog even geheim.

Dina probeert dit keer de liefde te vinden voor een uitbaatster van een kinderboerderij, twee melkveeboeren, een boer die frambozen en grondwitloof kweekt en een hoefsmid. Op mysterieuze en onherkenbare wijze gunnen de vijf boeren Vlaanderen een blik in hun leven en op de boerderij. Dina gaat rondneuzen bij hen thuis, babbelt met hun familieleden en vrienden en ze maakt ook kennis met de boeren zélf. Wie zijn ze? Hoe staan ze in het leven? Wat zoeken ze in een ideale partner en wat hebben ze zelf te bieden?

Dit zijn de vijf nieuwe, mysterieuze boeren en boerin:

JEF (33 JAAR)

Boer Jef is 33 jaar en gebeten door de ‘koeienmicrobe’. Hij is sinds 4 jaar opnieuw vrijgezel maar vastberaden om daar verandering in te brengen. “Ik ben altijd goedgezind en heel gelukkig maar ik mis toch nog de liefde. Ik hoop iemand tegen te komen die zorgzaam is en die weet wat ze wil.” Goede vrienden Sara en Twan omschrijven Jef als een vlot, sociaal en grappig persoon. “Door de week is hij de boer maar in het weekend zou je dat niet zeggen. Als we op stap gaan dan vind je hem terug op de dansvloer. En het is ook wel een pittig manneke”, lachen ze. De kamer van Jef is volgens Dina een echte jongenskamer. Ze ontdekt er gewichten, een boek over koeien en massageolie… En dus wil Dina graag weten of zijn toekomstige vrouw ook een goede massage mag verwachten.

KEVIN (27 JAAR)

De goedlachse Kevin, 27 jaar, werkt in het landbouwbedrijf van zijn ouders en kweekt daar frambozen en grondwitloof. Kevin is ondertussen meer dan 7 jaar single en zoekt dat ene meisje om samen de vruchten van het leven mee te plukken. Dina ontmoet mama Annick die hem beschrijft als spontaan, lief en een harde werker. Al geeft ze ook toe dat hij best wel kieskeurig is. Kevin geniet van de kleine dingen in het leven zoals vissen, BBQ’en of een uitstap naar de zee. Volgens zijn broer is hij een erg sociaal beestje met een klein hartje: “Hij is single omwille van zijn drukke leven. Ik kan mijn broer vergelijken met een rustieke bouw: als je die afbreekt, dan zit daar een warme haard achter”, legt hij uit. En Kevin zelf? Die omschrijft zijn grootste troef als volgt: “Ik kan romantisch zijn én ik kan ook koken!”

CATHY (36 JAAR)

Cathy, 36 jaar, is een opvallende verschijning die op haar eentje een kinderboerderij runt. Ze heeft zelf geen kinderen maar die wil ze wel graag en ze zoekt een partner die haar beste vriend is in het leven. “Ik ben op zoek naar iemand met een groot hart die me veiligheid biedt, een knuffelbeer is en een sixpack is ook mooi meegenomen”, lacht Cathy. Haar familie en vriendinnen omschrijven haar als een vrolijke, sociale, dynamische vrouw die goesting heeft in het leven en vooruit wil. “Ze is één en al positiviteit. Als je in haar hart zit, gaat ze all the way en ze kan bovendien ook over alles meepraten. Ze is écht de catch of the town.” Wanneer Dina vervolgens een kijkje neemt in de slaapkamer van Cathy, ontdekt ze meteen dat er zowel een stoer als een sexy kantje in haar zit…

RAPHAËL (25 JAAR)

Raphaël is 25 jaar, hoefsmid en altijd goedgezind. Deze stoere bink met een peperkoeken hart houdt van motors en is zot van paarden maar is nog op zoek naar dat ene meisje dat hem helemaal zot maakt. Raphaël werkt en woont op een idyllische manège waar hij volledig tot rust komt: “Ik ben graag onder de mensen en ik heb hier mijn stekje waar ik mijn eigen ding kan doen. Ik mis alleen nog de liefde om dit mee te delen. Ik ben klaar voor de stap naar een serieuze relatie.” Dina ontmoet goede vriend Boris die Raphaël omschrijft als een echte levensgenieter en iemand die alles doet voor zijn vrouw en vrienden. “Het is iemand met een gouden hart. Wie dat weet te veroveren, heeft de lotto gewonnen”, vertelt Boris. Dina ontmoet ook Mika, zijn hond en momenteel de vrouw van zijn leven. “Als ik iemand vind die even trouw is als zij, dan moet die relatie wel lukken”, lacht Raphaël.

STEF (28 JAAR)

En dan is er ten slotte Stef, 28 jaar. Deze goedlachse en ambitieuze kerel runt samen met zijn ouders een melkveebedrijf. Hij staat positief in het leven en heeft volgens vrienden Jens en Thomas steeds een glimlach op het gezicht: “Stef is nooit slechtgezind, hij is heel geëngageerd in alles wat hij doet en gaat er altijd 100% voor. Ook in een relatie.” Dina ontmoet zijn zus Lotte en papa Paul, die eveneens alleen maar lovende woorden over hem delen: “Hij is heel gedreven, een echte werker en altijd in the mood voor een grapje.” Momenteel bouwt Stef ook letterlijk aan zijn toekomst in de vorm van een huis, waar zowel Dina als de vrouwen binnenkort een kijkje kunnen nemen. “Ik ben mijn eigen huis aan het bouwen in een oude schuur. Het huis is te groot om alleen in te wonen dus ik zou zeggen: als er kandidaten zijn, kom maar af!”, lacht Stef.

Wie zich aangesproken voelt door één van deze bijzondere boeren of boerin en zin heeft in een uniek avontuur, kan zich vanaf morgenavond, vrijdag 24 juni, inschrijven via vtm.be . Wanneer het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw te zien zal zijn bij VTM, wordt later bekendgemaakt.

De eenmalige oproepaflevering van Boer zkt Vrouw op vrijdag 24 juni om 21u05 bij VTM en ook te (her)bekijken op VTM GO .

