Nieuwe mediaprijzen 'Kastaars!' laten Vlaanderen kiezen voor favoriet mediatalent van hier

Kastaars!: zo heten de gloednieuwe prijzen die op 28 januari 2023 worden uitgereikt aan Vlaams mediatalent. VRT, DPG Media, SBS en Streamz zetten tijdens dit media-event van het jaar lokaal talent – zowel televisie-, radio- als onlinetalent en -formats - in de schijnwerpers met een grootse televisieshow, radioshow en online evenement. Heel Vlaanderen kan kiezen welke favoriete gezichten en formats bekroond worden. Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst presenteren de tv-show, die plaatsvindt in het Pop-up theater in Puurs en live te zien zal zijn op Eén, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en HLN.

Kastaars! wordt hét feest van de Vlaamse mediacontent, waarbij de Vlaming beslist: welke radio-, televisie- en onlinetalenten wil hij bekronen? Welke verhalen hebben het afgelopen jaar het meest beroerd? Welk programma of onlineformat moet absoluut in de bloemetjes worden gezet?

De prijzen huldigen alles wat je volgens Vlaanderen het afgelopen jaar gezien of gehoord moet hebben in onze media. Het is een crossmediaal initiatief waarmee de omroepen samen met de kijkers, luisteraars en surfers de beste Vlaamse mediaproducties en -persoonlijkheden willen vieren. Zowel televisieprogramma’s en -gezichten, radiopresentatoren en -formats, als onlineproducties maken kans op een Kastaar. Het Vlaamse publiek kan in verschillende categorieën stemmen op zijn favoriet. Daarnaast bepaalt een negenkoppige jury, onder leiding van juryvoorzitter Luc Appermont, de winnaars in drie andere categorieën. Deze categorieën en de genomineerden worden op 9 januari bekend gemaakt. Vanaf dan kan er gestemd worden.

Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst: “Heerlijk dat we met deze nieuwe mediaprijzen het geweldige talent uit Vlaanderen in de schijnwerpers kunnen zetten! Een kastaar: dat is een deugniet, een kanjer. En die kanjers, die hebben we in overvloed. Daarom eren deze prijzen al het goeds van het afgelopen jaar, uit de volledige Vlaamse mediasector. Online, televisie en radio, alle formats maken kans. En het beste nieuws: je kan zelf stemmen op jouw favorieten. Zo kies jij wie er in de bloemetjes wordt gezet en wie zichzelf een jaar lang een Kastaar mag noemen.”

De televisieshow zal te zien zijn op Eén, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en HLN. De radioshow zal live te beluisteren zijn op Qmusic, Joe, Radio2, MNM en Nostalgie én zal die dag te volgen zijn via livestream op alle digitale kanalen. Meer info over de televisieshow, radioshow en online initiatieven wordt later bekend gemaakt.

Ook in 2024 en 2025 zijn de Kastaars! er, want de omroepen willen ook op zaterdag 27 januari 2024 en zaterdag 25 januari 2025 deze nieuwe mediaprijzen uitreiken.

Niet voor publicatie:

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.