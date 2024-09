“Nieuwe maskers, nieuwe singers, nieuwe speurders en nieuwe muffins backstage”: Jens Dendoncker trapt nieuw seizoen van The Masked Singer af

Mystery madness is back! Op vrijdag 20 september is het eindelijk zover en wordt Vlaanderen weer meegezogen in het grootste en populairste raadspel van het moment. The Masked Singer is terug met in totaal 14 frisse gemaskerde celebrities die gekomen zijn met één doel: hun échte identiteit zo lang mogelijk verborgen houden. 12 figuren toonden zich al aan de buitenwereld en 6 daarvan trappen vrijdag de eerste show af: Giraf, Boom, Mister Withlove, Medusa, Tik & Tok en Zeeduivel. Voor één van hen wordt de eerste show ook meteen de laatste. Wie wordt als eerste onverbiddelijk ontmaskerd?

“Een schande is het! Echt schandalig”, trapt host Jens Dendoncker de show af. “Ik heb het voor u bijgehouden: exact 73 weken hebben jullie het zonder The Masked Singer moeten doen. Meer dan 500 dagen waarin jullie hebben verlangd, gehunkerd en gesmacht. Dat stopt nu. Genoeg is genoeg. Schluss damit. We gaan daar verandering in brengen. Iedereen is er klaar voor, we geven er een lap op. Welkom bij een nieuw seizoen van The Masked Singer, met nieuwe maskers, nieuwe singers, nieuwe speurders en nieuwe muffins in de backstage! Voor mij is er slechts één vraag: komt Belle Perez vrijdag al aan bod of zit ze pas volgende week in een pak?”

En niet alleen Jens is er klaar voor, maar ook het volledig nieuwe speurdersteam. Tine Embrechts en Ruth Beeckmans nemen hun ervaring van de voorbije seizoenen mee en krijgen vers bloed naast zich. Want ook Aaron Blommaert, Erik Van Looy, Elisabeth Lucie Baeten, Véronique De Kock, Frances Lefebure en Boris Van Severen zoeken als een bezetene samen met heel Vlaanderen mee naar welke bekende koppen zich verschuilen achter hun masker. Het gouden trio Ruth, Aaron en Elisabeth bijt samen met een geheime gastspeurder de spits af in de eerste show.

Giraf, Boom, Mister Withlove, Medusa, Tik & Tok en Zeeduivel trappen de show vrijdag samen af met een knallende performance op What I Like About You van The Romantics. Meteen ook de allereerste keer dat ze hun echte stemmen op Vlaanderen loslaten. Nadien nemen de figuren het tegen elkaar op in een muzikaal duel. Tik & Tok staan lijnrecht tegenover Giraf, Boom duelleert tegen Zeeduivel en Mister Withlove moet zijn mannetje staan tegen Medusa. De favorieten van het publiek in de studio gaan door naar de volgende show, wie de minste stemmen haalt wordt onverbiddelijk ontmaskerd.

Met deze songs duelleren de 6 Masked Singers voor de allereerste keer tegen elkaar:

Tik & Tok zingt I Wanna Be Your Slave van Måneskin

​Giraf zingt Backstreet’s Back van Backstreet Boys

​Boom zingt Relax van Frankie Goes To Hollywood

​Zeeduivel zingt Listen To Your Heart van Roxette

​Mister Withlove zingt Copacobana van Barry Manilow

​Medusa zingt Uninvited van Alanis Morisette

Wie moet als eerste zijn of haar masker afzetten? En welke bekende kop verschijnt van achter het masker? De guessing game is on!

Vernieuwde Behind The Mask op VTM GO kijkt achter de schermen van The Masked Singer en brengt het verhaal van de ontmaskerden

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van The Masked Singer? In Behind The Mask op VTM GO geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. Behind The Mask zit dit seizoen in een nieuw jasje. Host Jens Dendoncker ontvangt elke ontmaskerde in de studio om samen, aan de hand van de leukste backstagebeelden, terug te blikken op zijn of haar parcours. Samen met de ontmaskerde kijkt hij ook naar welke tips er circuleerden in het programma. De bekende gezichten achter Boom, Giraf, Tik & Tok, Medusa, Space Babe, Mister Withlove, Zebra, Zeeduivel, Dame Blanche, Eikeltje, De Mike en Feniks vertellen hoe hun geheim de hele tijd verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen familie. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij tijdens de opnames wanneer de stress het hoogst oploopt. Behind The Mask is elke vrijdag meteen na The Masked Singer te zien op VTM GO.

