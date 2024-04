Nieuwe boer Michiel maakt tongen los tijdens cocktail workshop

Op zondag 7 april om 19u55 bij VTM, is Boer zkt Vrouw al aan haar zesde aflevering toe: hoog tijd om kennis te maken met onze boer uit Geraardsbergen: de sympathieke Michiel Dubucq (27)! “Go with the flow is normaal altijd mijn motto, maar vandaag is het toch wel even stress”, vertrouwt de melkveeboer Dina Tersago toe. Michiel gelooft in liefde op het eerste gezicht, benieuwd of zijn droomvrouw erbij is vandaag…

Michiel runt samen met zijn familie de grootste melkveeboerderij van Geraardsbergen en omstreken. Het is een echt familiebedrijf en iedereen draagt er zijn steentje bij. Michiels huis is nog in aanbouw en dus woont hij voorlopig nog bij zijn ouders. Dina is dan ook benieuwd waar zijn uitverkoren dames vanavond zullen slapen. Dat Michiel best romantisch is, blijkt al snel… Na een rondleiding op het bedrijf en een eerste kennismaking met Michiels grootvader Etienne, vader Kurt en broer Jonas - van een doop gesproken! -, is het tijd om zijn dates beter te leren kennen. Insert cocktail workshop, ideaal om het ijs te breken.

Bekijk hier de preview:

Ondertussen komen ook in Zweden de tongen los. Meer bepaald die van Robbes ouders. Nog twee mannen willen het hart van hun zoon veroveren, en nadat Robbe een romantisch moment deelde met Branko, groeit hij ook steeds meer toe naar Joffrey, zo blijkt tijdens een privédate van de twee. Robbe vindt de mening van zijn ouders erg belangrijk en dus maken Nicole en Jan, die 300 kilometer verderop wonen in Zweden, kennis met Branko en Joffrey. In wie zien zij de ideale schoonzoon?

In Bree zijn Martijn en zijn dames vroeg uit de veren om aan het werk te gaan in de koeienstallen. Zoals steeds neemt de Nederlandse boerendochter Lisanne het voortouw, wat stilaan tot frustraties leidt bij Lynnsie en Chrissy. Wanneer Martijn merkt dat Lynnsie het moeilijk heeft met het haantjesgedrag van Lisanne, neemt hij haar even apart. Gooit Lynnsie hiermee haar eigen ruiten in, nu Martijn moet kiezen met wie hij op 24-uursdate wil?

In Bocholt kunnen Robin, Boris en Jimmy het wél goed met elkaar vinden, maar is het melkboerin Sanne zelf die het moeilijk heeft. Het samenleven met drie mannen valt haar best zwaar en dus heeft ze haar vriendinnen Wendy en Ellen uitgenodigd. “Het was al heftig, ik had niet verwacht dat dit zo’n impact zou hebben op mij”, vertelt ze hen. Nadat Sanne haar hart heeft gelucht, maken Wendy en Ellen kennis met de drie mannen want Sanne kan wel wat goede raad gebruiken. Gelukkig hebben de dames dezelfde voorkeur…

