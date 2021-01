Nieuw seizoen van ‘Wat Een Jaar!’ wordt afgetrapt met Bono, Madonna, 50 Cent én krokodil Schnappi

Het weekend start vanaf nu al op donderdag bij VTM met een gloednieuw seizoen van Wat Een Jaar!, waarin Koen Wauters en teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas Van Geel elke aflevering in de huid kruipen van bekende figuren. In de eerste aflevering van morgen, donderdag 7 januari om 20.40, haalt U2-frontman Bono, die verdacht veel lijkt op Koen, het jaar 2005 van onder het stof. Het jaar waarin onder andere de orkaan Katrina over New Orleans raasde, Duitsland voor het eerst een vrouwelijke bondskanselier kreeg en iedereen gek werd van de ‘Crazy Frog’. Nathalie en Jonas worden omgetoverd tot ‘Queen of Pop’ Madonna en rapper 50 Cent, en krijgen het gezelschap van Frances Lefebure en Sean Dhondt. Met een Pastis in de hand duiken ze 16 jaar terug in de tijd.

In 2005 tourde de 21-jarige Sean Dhondt met zijn band Nailpin en popster Avril Lavigne in Japan. “Op het einde van haar concert speelde Avril Lavigne ‘Song 2’ van Blur. Zij kroop dan achter de drums en de zanger van het voorprogramma mocht het nummer meezingen op het podium. Dat was ik dan”, blikt Sean enthousiast terug. Terwijl Sean met Nailpin Japan veroverde, zat de toen 17-jarige Frances Lefebure op de schoolbanken van de Steinerschool in Gent. Of Frances fan was van Nailpin? “Ik luisterde er totaal niet naar. Ik herinner me Sean enkel van de tijd bij TMF”, lacht ze. Ook van Nathalie en Jonas zijn er beelden uit 2005. Zo maakte Nathalie haar tv-debuut in Kaat & Co en speelde Jonas een gevaarlijke gastrol in Witse.

Hoe gaat het met het meisje van ‘Schnappi, das kleine Krokodil’?

Naast het tot leven wekken van bekende televisietunes en het bovenhalen van talloze hits uit 2005, krijgt het gezelschap ook bezoek uit het buitenland. In 2005 kan niemand de radio aanzetten of er is een krokodil aan het zingen. En iedereen kan het uit volle borst meezingen: ‘ich bin Schnappi, das kleine Krokodil’. Het kleine Duitse meisje Joy Gruttmann werd er in no time wereldberoemd mee en maar liefst drie versies van het nummer stonden in de Vlaamse Ultratop. Maar hoe gaat het 16 jaar later met Joy Gruttmann?

Bekijk hier de video:

De afleveringen van Wat Een Jaar! zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/189787?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>