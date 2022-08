Nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’ zorgt voor het grootste trouwfeest van Vlaanderen

Dit najaar zendt VTM de liefdesavonturen uit van 5 mannen en 3 vrouwen die blind durven te springen voor de liefde in ‘Blind Getrouwd’. Alle acht delen ze dezelfde droom: via de wetenschap gematcht worden aan hun ideale partner. En dat grote avontuur gaan ze in dit 7de seizoen allemaal samen aan. Ze delen de spanning in aanloop naar de trouw en wagen samen de grote sprong. De 4 koppels trouwen op dezelfde dag op 4 verschillende locaties. Het feesten nadien, doen ze samen op één groot trouwfeest. En ook op huwelijksreis gaan ze samen, in hetzelfde resort. Bij wie slaat de vonk echt over?

Bekijk hier de eerste beelden:

Dit zijn de 8 moedige deelnemers:

BRECHT DE GEYTER

​- 27 jaar, Gent (Oost-Vlaanderen)

​- leerkracht Biologie en Engels in de 2e graad en reisbegeleider

​- profiel: energiek, empatisch, sociaal, avontuurlijk, sportief

Brecht is een energieke en sportieve Gentenaar. Hij doet aan cohousing en woont samen met een jeugdvriendin in een huurappartement. Hij heeft allesbehalve een zittend gat en plant vaak z’n agenda van maandag tot zondag vol. Als hij maar kan bezig zijn. Brecht heeft nog geen echte serieuze relatie gehad, maar verlangt hier wel enorm naar.

“Ik ga echt tevreden zijn over het experiment wanneer ik met mijn partner, als we oud zijn, terug kijken op het hele traject en kunnen denken: “Goh, dat hebben we toch goed gedaan! Zie ons hier nu zitten…” Ik heb al veel spannende dingen gedaan, maar dit is echt next level!”



​CHRISTIAAN GRAULUS

​- 28 jaar, Geel (Antwerpen)

​- spoedverpleegkundige

​- profiel: sportief, gedreven, avontuurlijk maar vrij rustig

Christiaan komt uit de Kempen en woont alleen in zijn eigen appartement in Geel. Veel volk ontvangt hij er niet want hij zal eerder met vrienden online afspreken om te gamen of op café of restaurant te gaan. Sportief is hij zeker ook: 3 à 4 keer per week doet hij aan fitness. En daarnaast heeft hij een erg bijzondere hobby: hij verzamelt parfum en bezit intussen al zo’n 80-tal flesjes. Een langdurige relatie heeft Christiaan nog niet gehad.

“Op relationeel vlak heb ik nooit de beste voorbeelden gehad wat maakt dat ik daardoor wat onzeker ben. Maar nu is het serieus, het is menens. Ik wil maar 1 keer trouwen en ik wil dat goed doen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik dat kan waarmaken.”



​DZIUBI STEENBERGEN

​- 29 jaar, Antwerpen

​- Senior research manager

​- profiel: empathisch, rustig, sportief, reiziger

Dziubi is afkomstig uit Limburg en woont nu in de Antwerpse binnenstad in zijn eigen appartement. Hij is ambitieus en haalt zijn energie uit het afspreken met vrienden en familie en uit sporten zoals tennissen, lopen en fitnessen. Hij reist en leest graag en ook muziek is enorm belangrijk voor hem. Zijn langste relatie duurde negen maanden, hij had nadien nog een aantal korte relaties maar woonde nog nooit met iemand samen.

“Je leeft zo erg naar dat moment toe, er is nog zoveel onwetendheid en zoveel vragen en prikkels… Het is niet te beschrijven hoe ik me voel. Er zijn weinig momenten in mijn leven die dit gevoel van zenuwachtigheid kunnen evenaren. Ik reis super graag en hoop dat ik niet alleen mijn partner zal kunnen ontdekken, maar samen ook de wereld.”



​FLORENCE VANDOORNE

​29 jaar, Hoboken (Antwerpen)

​spoedverpleegkundige

​profiel: spontaan, lief maar avontuurlijk, harde werker

Florence werkt als verpleegkundige op de spoedgevallendienst, rijdt zelf met de MUG én is ook vrijwillige hulpverlener bij de brandweer. Ze ziet er frêle en erg lief uit, maar heeft power en pit. Ze woont in een rijhuis dat ze grotendeels zelf renoveerde en houdt van avontuurlijke reizen met de rugzak. Ondanks haar vlotte babbel, vindt ze het moeilijk om als eerste op iemand af te stappen.

“Stel je voor dat het goed zit en blijft duren… dàt zou leuk zijn. Ik ben er ook zo klaar voor! Ik heb vertrouwen in de experten en zal mijn uiterste best doen om dit te doen slagen. Ik ben zó benieuwd!”



​JANA DE BOSSCHER

​- 29 jaar, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

​- kleuterjuf

​- profiel: sportief, open boek, energiek, framilygirl

Jana is geboren en getogen in Lokeren en woont in een alleenstaande nieuwbouwwoning samen met haar 2 katten. Sporten is voor haar een gezonde verslaving en naast sport vindt ze haar vrienden en familie enorm belangrijk. Aangezien ze single is en naar niemand moet kijken, spreekt ze veel af. Maar ze kan ook genieten van een rustig avondje thuis. Jana weet goed wat ze wil en komt strong-minded over, maar heeft een klein hartje.

“Mijn toekomstige moet niet alleen mijn lief zijn, maar ook mijn beste vriend aan wie ik alles kan zeggen, mijn partner in crime waarmee je de domste dingen eerst kunt doen. Ik hoop dat ik snel de spontane Jana kan tonen en dat we er samen een mooi verhaal van kunnen maken.”

JIRI PUNT

​- 35 jaar, Malle (Antwerpen)

​- inspecteur bij de Federale Wegpolitie

​- profiel: zacht, charmant, avontuurlijk, betrouwbaar

Zijn stoere en harde job staat in schril contrast met wie Jiri is. Hij is erg toegankelijk, zacht en aimabel en heeft een groot empathisch vermogen. Hij is een gevoelsmens die altijd het goede in anderen ziet en steeds klaar staat voor vrienden en familie. Hij woont nu alleen in zijn zelf verbouwd huis op het platteland in Malle waar hij geniet van natuurwandelingen en uitstapjes. Jiri reist graag en trekt er dan met de rugzak op uit om zich te laten verrassen door het moment. Hij is anderhalf jaar single na een relatie van 17 jaar.

“Ik werk graag, maar leef nog liever en ik ga genieten van de momenten die er nu zijn en niet te hard vooruit lopen. Gezien mijn vorige lange relatie heb ik niet veel date ervaring en ik leg mijn lot dan ook graag in de handen van de experten. Want als ik me ergens voor inzet, is dat met volle overtuiging.”

JOREN DUMONT

​- 36 jaar, Lennik (Vlaams-Brabant)

​- Field Sales Manager

​- profiel: framilyman, levensgenieter, ambitieus, gevoelsmens

Joren is een vlotte en ambitieuze man. Hij is zot van zijn petekindjes Mona en Victoria en is een echte bourgondiër die geniet van lekker eten en wijn. In zijn mancave bewaart hij de goede flessen voor kostbare momenten met zijn beste vrienden. Joren woont in hartje Lennik in het huis van zijn grootouders dat hij volledig liet renoveren. Hij is graag onder de mensen en heel sociaal, maar hij heeft een klein hartje. Na een relatie van anderhalf jaar, is hij inmiddels 2,5 jaar single.

“Ik heb al goed van het leven kunnen genieten en al wat carrière kunnen maken en ben nu klaar voor de volgende stap. Ik ben nooit de grootste dater geweest en ben totaal niet het type man die zomaar op iemand durft afstappen. Maar ik hoop dat ik met mijn partner het leven mag degusteren zoals een goede fles wijn… en die worden alleen maar beter met de jaren.”



​LIEN OPDEBEECK

​- 30 jaar, Aarschot (Vlaams-Brabant)

​- zelfstandige zaakvoerster van een koffie- en theebar

​- profiel: framilygirl, Italië-lover, ondernemend, down to earth

Lien woont samen met haar 3 jaar oude golden retriever ‘Balou’ in het huis dat ze van haar grootouders heeft geërfd, en dat ze samen met haar vader renoveerde. Ze is sportief, houdt van reizen en van een beetje actie: skydiven, bungeejumpen… Ze durft springen en doet dat ook. Haar vrienden en familie zijn erg belangrijk voor haar. Ze is enig kind en heeft een bijzondere band met haar vader die vaak meehelpt in de zaak. Haar vrienden zijn bijna allemaal gesetteld en dat is ook waar Lien van droomt: een warm nest. Ze is 2 jaar single na een relatie van een half jaar.

“Ik hoop dat mijn toekomstige match een hondenvriend en een lieve, harde werker is die een goede band heeft met zijn familie. Ik sta te popelen om aan dit avontuur te beginnen!”



