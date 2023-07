Nieuw seizoen, met nieuwe gezichten en bloedstollende cases in ‘De Buurtpolitie: De Klok Tikt’

Het bekendste politiekorps van ons land is terug! Vanaf vandaag zetten commissaris Berckmans (Willy Herremans) en zijn team zich schrap voor de opnames van een gloednieuw seizoen van ‘De Buurtpolitie: De Klok Tikt’. Jits Van Belle, Kristof Verhassel, Simon Eeraerts en Bram Tahamata versterken het korps als nieuwe gezichten en ook Ianthe Tavernier is terug.

Hoe cruciaal zijn de eerste 24 uur na een misdaad? Wat als een dader niet op tijd wordt gevat? Of wat als een ontvoerd persoon niet op tijd wordt teruggevonden? De klok tikt en dat heeft het bekendste politiekorps van ons land geweten. Van een gewelddadige overval en ontvoering tot een spannende carjacking en verdacht overlijden. De tijdsdruk is groter dan ooit. Het politiekorps moet racen tegen de klok en alles op alles zetten om in de eerste uren na een misdaad cruciaal speurwerk te verrichten. Slagen ze erin om elke straffe, bloedstollende case op te lossen?

Maak kennis met de nieuwe gezichten die het bekendste politiekorps van het land versterken:

Simon Eeraerts speelt Stan Koklovoski aka ‘De Kokki’, de jonge hunk van het politiekorps met de grote ambitie om motorrijder te worden. Hij is een eersteklas ‘crime fighter’ en gaat letterlijk door het vuur voor zijn collega’s, zelfs als dat bijna zijn eigen leven kost…

Samen met zijn vriendin Stien Edlund gaf Simon Eeraerts in de VTM GO SHORTIE ‘Stien en Simon Pop-Up’ een blik achter de schermen van hun winkel Avo & Cado. Daarnaast is hij content creator op YouTube en TikTok.

Jits Van Belle speelt Becky Bosmans, een babbelzieke, doch uiterst bekwame dispatcher. Ze heeft het hart op de tong, maar van zodra de telefoon rinkelt, is Becky één blok concentratie. Het is dan ook haar belangrijke taak om de noodoproepen te managen.

Jits was eerder al te zien in o.a. ‘Familie’ als Robyn, het lief van Benny.

Kristof Verhassel vertolkt de rol van Marco Costa, een mysterieuze maar empathische teamspeler. Als sociaal assistent staat hij slachtoffers, betrokkenen en nabestaanden bij in de nasleep van een misdaad. Strikte geheimhouding is voor hem dus key! En ook op privévlak houdt hij de lippen stijf op elkaar. Marco kan iedereen lezen, maar zelf is hij een gesloten boek…

Kristof verdiende zijn sporen in de soapseries ‘Thuis’ en ‘Familie’.

Bram Tahamata vertolkt de rol van Vic Truye, een jonge laborant die stage loopt bij het korps. Het flamboyante supertalent staat te popelen om ervaring op te doen in het veld. In het dagelijkse leven is hij een echte fashionista. De enthousiaste Vic brengt wat meer schwung in de politieboîte!

Bram Tahamata is zanger en maakt in ‘De Buurtpolitie' zijn debuut als televisieacteur. Hij speelde eerder mee in de musical ‘Wicked’ in Hamburg en bracht onlangs zijn eerste album uit.

Ook Ianthe Tavernier, bij de Buurtpolitie-fans beter bekend als hoofdinstructeur Floor Lommelen, is terug. De stoere en plichtsbewuste agente worstelt met zichzelf en dat heeft haar team geweten. Floor wil ‘one of the guys’ zijn, maar haar verantwoordelijke functie laat dat niet toe.

Commissaris Berckmans (Willy Herremans) kan dit seizoen opnieuw rekenen op de hulp van rechercheurs Brigitte (Ilse La Monaca) en Eric (Manoe Frateur), inspecteurs Vince (Dempsey Hendrickx) en Emma (Lisa Gerlo) en Hugo De Bolle (Mathias Daneels) van de computer crime unit.

De Buurtpolitie neemt afscheid van Tineke Schilebeeckx (Nicoline Hummel), Patrick Tilkens (Eric Peeters), Louise Mertens (Liandra Sadzo) en Indy Nzeza (Jean-Romy Manzila).

Wanneer ‘De Buurtpolitie: De Klok Tikt’ bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

