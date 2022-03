Nieuw personage maakt haar intrede in Familie, maar is zij wie ze zegt te zijn?

Als een wervelwind komt ze op donderdag 3 maart de Jan & Alleman binnengewaaid. De jonge Naima komt met haar groep vrienden een pintje drinken in het café van Jan, waar ze kennismaakt met Guido (Vincent Banic). De komst van Naima introduceert ook een gloednieuw gezicht in Familie, dat van Jools Jatta Janssens. De 17-jarige studente uit Antwerpen heeft met Familie haar eerste rol als actrice beet.

“Vrouwen vraag je niet naar hun leeftijd, dat is heel onbeleefd. Mag ik dan nu een pintje voor ik stik van de dorst?” Met die niet mis te verstane woorden zet Naima Guido op zijn plaats nadat hij haar identiteitskaart vraagt alvorens alcohol te schenken. Naima is dan ook niet op haar mondje gevallen. Haar pittige verschijning en verleidelijke blik springen hem meteen in het oog. Wanneer zij hem voor een uitdaging stelt, lijkt Guido dan ook op haar avances in te gaan. “Heb je zin in een spelletje darts? Als jij wint krijg je een kus van mij, als je verliest, dan ga ik naar huis”, klinkt het uitdagend. Maar is Naima wel wie ze zegt dat ze is?

Bekijk hier hoe Naima haar intrede maakt in Familie:

“Op mijn eerste draaidag in januari was ik super zenuwachtig om op de set te staan”, vertelt Jools Jatta Janssens. “Het is de eerste keer dat ik acteerwerk doe dus in het begin was het zeker wennen. Maar ik heb me met veel enthousiasme vastgebeten in de leuke verhaallijnen die ik mag spelen. Charlotte Sieben is mijn meter op de set. We hadden meteen een klik. Zij neemt me onder haar vleugels en staat altijd klaar voor mij wanneer ik een vraag heb. Ondertussen heb ik al helemaal mijn draai gevonden om de rebelse Naima een stem te geven. Maar Naima zal al snel voor een paar stevige verrassingen zorgen!”

De komst van Naima zal de kijkers dus op heel wat verrassingen trakteren. En ook Guido zal zich haar passage in de Jan & Alleman nog lang herinneren…

Op haar eerste draaidag op de set van Familie werd Jools meteen verwelkomd door haar tegenspeler Vincent Banic en collega’s Roel Vanderstukken en Belinda Voorspoels. Hoe die eerste draaidag eraan toeging is op deze backstagefoto’s te zien.

