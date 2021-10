Nieuw personage Kato zorgt voor liefdesperikelen in Familie

De liefde, ze viert momenteel hoogtij in Familie. Louise (Charlotte Sieben) kan immers niet verbergen dat ze een serieuze boon heeft voor Raven (Aaron Blommaert). De kijkers hopen dan ook dat de vonk tussen de twee snel zal overslaan. Op woensdag 13 oktober hebben Louise en Raven een nieuwe date in de Jan & Alleman en daar lijken ze eindelijk open kaart te spelen over hun gevoelens. Tot Louises vriendin Kato het café komt binnenwaaien. Het nieuwe personage wordt vertolkt door de Brusselse actrice Alix Konadu, die al te zien was in o.a. De Regel van 3S, Loslopend Wild en verschillende theaterproducties.

Kato Vermeersch is een vrolijke, opgewekte jonge vrouw die vrij en onafhankelijk door het leven gaat. Ze wil vooral genieten en rolt graag van het ene avontuur in het andere. Dat is niet naar de zin van haar ouders, tegen wie ze zich alsmaar vaker afzet. Louise leerde Kato kennen op haar wereldreis en de twee werden beste vriendinnen en soulmates. Nu het academiejaar is gestart, duikt Kato opnieuw op in haar leven. In de Jan & Alleman raakt ze meteen geïntrigeerd door de mysterieuze Raven…

“Op mijn eerste draaidag eind juni was ik een beetje overweldigd door de vele personages en complexe verhaallijnen”, vertelt actrice Alix Konadu. “Yanni Bourguignon is mijn peter op de set en heeft me bij elke stap begeleid. Hij was er bij mijn kennismakingsgesprek, kwam naar de set voor mijn eerste draaidag en ook vandaag kan ik nog steeds voor alles bij hem terecht. Ondertussen heb ik mijn draai helemaal gevonden en vind ik het enorm tof om in de huid van Kato te mogen kruipen. Mijn personage zal zeker op amoureus vlak nog voor heel wat boeiende wendingen zorgen!”

Of Raven een stoorzender tussen de twee vriendinnen zal zijn, komen de kijkers vanaf woensdag 13 oktober te weten in Familie.

PREVIEW: Zo doet Kato woensdag haar intrede in Familie

Niet voor publicatie:

De foto's uit de mail kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/256132?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>