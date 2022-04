Nieuw personage in Lisa: het wordt heet onder de voeten van Eric wanneer zijn verloren zoon opduikt

Op maandag 4 april maakt acteur Emanoel Nascimento Borges zijn opwachting in de telenovelle Lisa. Hij zal de vaste cast vervoegen. De kijkers konden eerder al een glimp van zijn personage Arthur Verduyn opvangen tijdens enkele mysterieuze telefoongesprekken met Eric (Bert Cosemans). Maar op maandag leren ze Arthur écht kennen als… de zoon van Eric en dus ook de halfbroer van Lisa (Tinne Oltmans). In de zoektocht naar zijn vader duikt Arthur plots op in de Keetal, maar Eric heeft het bestaan van zijn zoon altijd angstvallig verborgen gehouden voor zijn partner Suzanne (Hilde De Baerdemaeker)…

Emanoel Nascimento Borges: “Arthur is een zalige jonge gast. Hij heeft een gouden hart en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Arthur ziet het goede in iedereen en is vastberaden om van de wereld een betere plek te maken, ook al moet hij zichzelf daardoor op de tweede plaats zetten. In #LikeMe speelde ik als Dennis de slechterik, maar Arthur zou ik in het echte leven graag te vriend hebben. Ik heb nog niet zo lang geleden mijn roeping in het acteren gevonden, maar ben vastberaden om verder aan mijn acteercarrière te timmeren. Het is dan ook bijzonder leerrijk om op de set van Lisa tussen acteurs te staan die al jaar en dag in het vak zitten. Op mijn eerste draaidag overlaadden ze mij met tips en zorgden ervoor dat ik me thuis voelde op de set. Zowel Emanoel als Arthur worden heel goed ontvangen in Lisaland!”

Bekijk hier de eerste beelden van Emanoel in 'Lisa':

Emanoel speelde eerder ook in de serie Panna en was een van de nieuwe gezichten in het derde seizoen van #LikeMe.

