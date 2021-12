Nieuw historisch drama ‘Sisi’ in première op VTM 3 tijdens de feestdagen

Fans van de hitserie ‘Bridgerton’ zullen blij zijn met de komst van de nieuwe reeks ‘Sisi’, een moderne interpretatie van het historisch drama dat het verhaal vertelt van de iconische Oostenrijkse keizerin Sisi en haar man keizer Franz. Van 27 tot 29 december zendt VTM 3 de zes meeslepende afleveringen uit, perfect om te bingewatchen tussen de feestdagen. De serie vertelt het verhaal van het Oostenrijks keizerlijk paar in de 19e eeuw. Keizerin Sisi, een royale tomboy avant la lettre, vecht tegen het wrede regime aan het hof en voor haar idealen. Keizer Franz, de liefde van haar leven, is een man wiens gevoelens worden onderdrukt door de façade van een strikte heerser van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Actrice Dominique Devenport is de rising star die de rol van de stoere keizerin vertolkt terwijl de rol van keizer Franz is weggelegd voor Jannik Schümann.

Bekijk hier de trailer:

Na de wereldpremière in Cannes werd de reeks aangekocht door tal van internationale mediaspelers zoals NPO in Nederland, TF1 in Frankrijk en dus ook VTM 3 in Vlaanderen. Tijdens de feestdagen zullen de kijkers de zesdelige binge-worthy reeks exclusief bekijken op VTM 3, met zowel op 27, 28 als 29 december telkens twee meeslepende afleveringen om 20u35.

Première zesdelige reeks ‘Sisi’, op 27, 28 en 29 december dubbelafleveringen om 20u35 bij VTM 3 en ook op VTM GO .