Nieuw gastjurylid Sanchez beoordeelt de chalets en wie hengelt naar de eerste finaleplaats?

Over twee weken beslist de jury van Vakantiehuis For Life wie voortaan zijn vakanties mag doorbrengen in zijn eigen verbouwde chalet. Nu maandag, 9 augustus om 22.20 bij VTM, maakt een nieuw gastjurylid zijn opwachtingen op het domein voor een laatste, tussentijdse inspectie in de chalets. Niemand minder dan ‘s lands meest gevreesde en ervaren werfleider ‘Meneer Sanchez’ komt langs. Zijn kritisch oordeel telt mee voor het eindklassement dat later de finalisten zal bepalen. “De duo’s zullen uit hun pijp moeten komen. Er is nog weinig tijd en nog véél werk. Maar in de laatste dagen presteer je normaal wel het meest want dan komt de meeste adrenaline vrij”, weet Sanchez. Tussendoor schudt hij nog heel wat nuttige tips voor de duo’s uit zijn mouw.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Naast de beoordeling van Sanchez, onderwerpt Julie de duo’s aan een nieuwe survivalproef. Dit keer met een torenhoge inzet... Het duo dat erin slaagt om als eerste een vis te vangen, is zeker van een plekje in de finale én mag gastronomisch gaan eten en overnachten. Erwin kijkt er meteen tegenop: “Als ik één ding haat is het vissen! Echt. Ik kan niet vier uur naar een dopper staan kijken die niet beweegt.” En ook Hannah en Christopher hebben hun twijfels: “Wij zijn totaal geen vismensen. We eten allebei geen vis, ik heb nog nooit een vis aangeraakt én we hebben geen vissen thuis. Echt een topproef voor ons”, lacht Hannah. Welk duo slaat een eerste finaleplaats aan de haak?

De afleveringen van Vakantiehuis for Life zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

